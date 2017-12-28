Хави: «В Катаре все хотели давать пасы только мне»

Полузащитник «Аль-Садда» Хави рассказал о своих первых впечатлениях от перехода в этот клуб из «Барселоны».

«В первое время в Катаре ко мне проявляли слишком большое уважение. Я всегда хорошо общался с людьми, мне нравится быть частью команды, шутки.

Но здесь на меня смотрели как на марсианина. Я был для них образцом для подражания. Но со временем мне удалось добиться того, чтобы меня воспринимали как еще одного партнера по команде и товарища.

Но сначала мне пришлось трудно, так как все хотели давать пасы только мне», – рассказал Хави.