Мхитарян хочет вернуться в «Боруссию»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян хочет вернуться в дортмундскую «Боруссию». Известно, что футболист сборной Армении имеет проблемы в отношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью, из-за чего получает мало игрового времени. По этой причине он готов покинуть Манчестер в ближайшее время.

Моуринью также готов отпустить армянина в январе, если «МЮ» получит достойное предложение. Одним из таких вариантов называется бывший клуб Мхитаряна дортмундская «Боруссия».

Ранее исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке опроверг возможность возвращения Мхитаряна в «Боруссию».