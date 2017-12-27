Гершкович верит, что Билялетдинов принесет «СКА-Хабаровску» пользу

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что приход в «СКА-Хабаровск» Рината Билялетдинова пойдет на пользу клубу.

«Билялетдинов – опытный специалист, который точно должен принести хабаровскому клубу пользу. Другое дело, что СКА находится в очень неприятном турнирном положении. Им будет крайне сложно сохранить прописку в РФПЛ.

Возможно, они уже сейчас станут строить команду на будущее, которая, вылетев, сразу сможет вернуться обратно в элиту», – сказал Гершкович.

После 20-ти туров «СКА-Хабаровск» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 12 очков.