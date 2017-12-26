Яя Туре — о Гвардиоле: «Он часто задает вопросы о странных вещах и делает странные упреки. Но я воспринимаю все по-философски»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о работе с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Гвардиола часто задает мне вопросы о странных вещах и упрекает меня по странным поводам. Но я профессионал и воспринимаю все это по-философски. Кто-то другой на моем месте бы захотел уйти из клуба, но я не боюсь ни сложностей, ни людей, ни трудных ситуаций.

Хочу ли я уехать в MLS и завершить там карьеру? Я все еще хочу играть на высоком уровне. Уехать в США было бы слишком просто. Мне хочется держать планку на высоте и показать максимум своих возможностей», — сказал Туре в интервью Ivore Times.

Ранее сообщалось, что Туре намерен возобновить карьеру в сборной Кот-д’Ивуара.