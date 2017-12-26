Блан отказался возглавить «Севилью» в середине сезона

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан отказался от идеи возглавить «Севилью» по ходу сезона.

«Я считаю, что команду нужно принимать перед стартом сезона. В этом случае ты полностью отвечаешь за нее, несешь ответственность за формирование состава. Перед тобой должны быть поставлены конкретные цели на сезон», – приводит слова Блана Mundo Deportivo.

В текущем сезоне «Севилья» после 17 туров идет в турнирной таблице на пятой строчке. Руководство андалусского клуба в данный момент ищет замену уволенному Эдуардо Бериццо.