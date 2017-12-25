«Манчестер Юнайтед» хочет получить от «Интера» 35 миллионов за Мхитаряна, итальянцы готовы взять армянина в аренду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян входит в интересы «Интера». Английский клуб хочет заработать на продаже армянина 35 миллионов фунтов стерлингов.

Миланская команда во время зимнего трансферного окна не намерен приобретать футболиста на полноценной основе и хочет взять его в аренду.

На 28-летнего игрока также претендуют «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «МЮ» в АПЛ 12 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.