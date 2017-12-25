Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Карпин просит не ждать от «Ростова» атакующего футбола

    Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что вряд ли ему удастся показывать со своей новой командой атакующий футбол. По его словам, все будет зависеть от конкретных исполнителей.

    «Хотите, чтобы я вам сейчас сказал, что мы шашки наголо – и побежим атаковать? Нет, все зависит от уровня исполнителей. Надо отталкиваться от реальности. Если есть возможность у абстрактного – я не говорю сейчас про «Ростов» – клуба подстраиваться под философию тренера.

    У «Манчестер Сити» есть возможности подстраиваться под Гвардиолу? Да, есть. Значит, привозят тех игроков, которых тренер видит под эту философию. Наверное, любому тренеру хотелось бы, чтобы у клуба была возможность брать тех игроков, которые подходят под его видение игры. Но такое происходит не так часто, мягко говоря. А точнее даже – очень редко. Практически всем тренерам приходится подстраиваться.

    Я задаю вопрос: как лучше для команды добиваться результата? Как сделать это легче? Если легче добиваться, играя в четыре защитника и владея мячом, – это одно. Если команде легче обороняться в пять защитников – будем играть в пять», – сказал Карпин.

    После 20-ти туров «Ростов» идет на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 25 очков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2017 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Tararambol
    1514187292
    Судя по загаловку, звучит примерно так: "-Результатов не ждите останемся примерно месте так на 9-м или 11-м". Я так понял. Надеюсь с появлением Валерия Георгиевича будет взаимопонимание игроков на поле и самоотдача как при КБ. Верим в команду! Удачи Ростову.
    Ответить
    Басмачи
    1514189132
    Ростов вперед
    Ответить
    oyabun
    1514189644
    Карпин не умеет выстраивать оборонительную игру команды. А потому, если не атакующий стиль и не игра от обороны, как умел Бердыев, то мне жаль Ростов.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1514189787
    Валера на земле... Будем отталкиваться от реальности. Хорошей игры Ростову!
    Ответить
    Серёга Краснодарский
    1514190993
    Почему сразу ушли Кириченко???? Скажите а Маслов в системе клуба. И все равно успехов Ростову.
    Ответить
    батог
    1514202234
    Ну хрен его знает......
    Ответить
    maygli
    1514205198
    А может тренер тренировать игроков под свою философию?
    Ответить
    Таганский
    1514217804
    Да хоть стойте все 90 минут, главное, успевайте за это время голы забивать на 1 больше, чем успеете пропустить..
    Ответить
    ologreds
    1694991671
    numo530244
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+