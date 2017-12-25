Карпин просит не ждать от «Ростова» атакующего футбола

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что вряд ли ему удастся показывать со своей новой командой атакующий футбол. По его словам, все будет зависеть от конкретных исполнителей.

«Хотите, чтобы я вам сейчас сказал, что мы шашки наголо – и побежим атаковать? Нет, все зависит от уровня исполнителей. Надо отталкиваться от реальности. Если есть возможность у абстрактного – я не говорю сейчас про «Ростов» – клуба подстраиваться под философию тренера.

У «Манчестер Сити» есть возможности подстраиваться под Гвардиолу? Да, есть. Значит, привозят тех игроков, которых тренер видит под эту философию. Наверное, любому тренеру хотелось бы, чтобы у клуба была возможность брать тех игроков, которые подходят под его видение игры. Но такое происходит не так часто, мягко говоря. А точнее даже – очень редко. Практически всем тренерам приходится подстраиваться.

Я задаю вопрос: как лучше для команды добиваться результата? Как сделать это легче? Если легче добиваться, играя в четыре защитника и владея мячом, – это одно. Если команде легче обороняться в пять защитников – будем играть в пять», – сказал Карпин.

После 20-ти туров «Ростов» идет на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 25 очков.