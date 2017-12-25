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    Карпин считает футбол в РФПЛ закрытым

    Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причины того, почему в российской Премьер-лиге забивается достаточно мало голов.

    «С одной стороны, можно говорить, что нападающие стали хуже, а с другой – что команды стали лучше обороняться. Даже по статистике у нас больше команд играет в пять защитников – соответственно голов стало еще меньше.

    Открытого футбола у нас в лиге мало очень – это не хорошо и не плохо, это просто факт», – считает Карпин.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне после 20-ти туров больше всех голов забил «Спартак» – 36.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.12.2017 07:42
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    momwig_
    1514185252
    Да уж. Если дальше так пойдет, могут случаться матчи, когда команды выходят на поле и разыгрывающая с центра начинает возить мяч на своей половине... а те. другие тоже не выходят со своей... ))) потом - длинный пас, перехват, и в обратную сторону.
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    Almazovich
    1514188108
    Открытый футбол в АПЛ! Их игры смотреть намного интересней! А потому что там государство не вмешивается в дела футбола - там только бизнес!
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    maygli
    1514207972
    Зачем тогда Карпин набирает в свой штаб испанцев, которые в принципе не играют в оборонительный футбол?
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    ologreds
    1694991671
    numo530233
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