Карпин считает футбол в РФПЛ закрытым

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причины того, почему в российской Премьер-лиге забивается достаточно мало голов.

«С одной стороны, можно говорить, что нападающие стали хуже, а с другой – что команды стали лучше обороняться. Даже по статистике у нас больше команд играет в пять защитников – соответственно голов стало еще меньше.

Открытого футбола у нас в лиге мало очень – это не хорошо и не плохо, это просто факт», – считает Карпин.

Стоит отметить, что в текущем сезоне после 20-ти туров больше всех голов забил «Спартак» – 36.