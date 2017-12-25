Гари Невилл не считает «Манчестер Сити» великим клубом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не относит «Манчестер Сити» к великим клубам, не смотря на успех команды в текущем сезоне. По его словам, чтобы стать великим – клубу нужно несколько раз выиграть Премьер-лигу, а также одержать победу в Лиге чемпионов.

«Вряд ли можно отнести «Манчестер Сити» к великим клубам, так как они еще не выиграли чемпионат. Только после такой победы можно будет сказать, что это огромное достижение. Но чтобы стать одним из великих клубов в истории английского футбола, нужно выиграть несколько титулов – два или три.

Например, бывшие команды Гвардиолы, «Бавария» или «Барселона», с которой он выиграл множество европейских трофеев – это великие клубы. Сюда же отнесем «Челси» под руководством Моуринью, «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона и «Ливерпуль» в прежние годы. Все это – великие команды. Но я не могу назвать по-настоящему великой команду, которая выиграла Премьер-лигу лишь один раз, при этом признаю, что они показывают отличные результаты. Такого мы еще не видели.

Думаю, прежде чем стать великим клубом, «горожанам» нужно выиграть АПЛ больше одного раза, а также победить в Лиге чемпионов», – считает Невилл.