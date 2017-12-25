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    Гари Невилл не считает «Манчестер Сити» великим клубом

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не относит «Манчестер Сити» к великим клубам, не смотря на успех команды в текущем сезоне. По его словам, чтобы стать великим – клубу нужно несколько раз выиграть Премьер-лигу, а также одержать победу в Лиге чемпионов.

    «Вряд ли можно отнести «Манчестер Сити» к великим клубам, так как они еще не выиграли чемпионат. Только после такой победы можно будет сказать, что это огромное достижение. Но чтобы стать одним из великих клубов в истории английского футбола, нужно выиграть несколько титулов – два или три.

    Например, бывшие команды Гвардиолы, «Бавария» или «Барселона», с которой он выиграл множество европейских трофеев – это великие клубы. Сюда же отнесем «Челси» под руководством Моуринью, «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона и «Ливерпуль» в прежние годы. Все это – великие команды. Но я не могу назвать по-настоящему великой команду, которая выиграла Премьер-лигу лишь один раз, при этом признаю, что они показывают отличные результаты. Такого мы еще не видели.

    Думаю, прежде чем стать великим клубом, «горожанам» нужно выиграть АПЛ больше одного раза, а также победить в Лиге чемпионов», – считает Невилл.

    Источник: Skysports

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    25.12.2017 08:42
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    Комментарии (16)
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    XaXatyn
    1514186574
    Да Гари как же мне не хватает МЮ по руководством Фергюсона ! На команду было приятно смотреть , не то что сейчас !
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    milanium
    1514187555
    правильно сказал, но кто его спрашивал? все великие клубы АПЛ на данный момент на много ниже чем МС в таблице, это величие Гвардиолы)))
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    milanium
    1514187786
    Гвардиола доказал что из невеликих можно сделать команду которую выигрывает всех великих
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    Nimnul
    1514187972
    Не соглашусь с ним по челсюкам,они сдуются после ухода Абрамовича. Так же "Ливерпуль",они взяли не так давно ЛЧ и клуб велик не зависимо от денег,которых,кстати,там никогда много и не было. И МЮ был велик и до сэра Алекса.А "Сити",как и ПСЖ и "Монако" и "Челси" выскочки-денежные мешки. И с уходом спонсоров опустятся на привычные для них места в середине или в низу таблицы. Сити ,вообще,постоянно был прописан в Чемпионшипе. Историю и величину не купишь за деньги.
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    ruverzema29rus
    1514190766
    В составе нет воспитанников клуба в основе?
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    ibragim_ibragimov_99
    1514191149
    всё правильно сказал
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    Portoz
    1514195828
    согласен,просто бабки,как у бомжей например
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    Psih86
    1514201767
    Читаю и смешно;)))),ага не из-за денег становится великими...Да что раньше МЮ и Реал тратили миллионы на трансферы,что сейчас,не делая покупки окажутся через пять лет в третьем дивизионе. Любой клуб из-за финансов велик,вот сборная это другой разговор,какие великие сборные сами знаете!!!
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    sined1951
    1514223941
    Это МЮ не великий, потому что с сильными клубами играет в автобус и прежние заслуги не в счет. Великий клуб не имеет право так играть. В свое время Капелло выиграл с Реалом чемпионство, а его попросили на выход за то, что команда играла от обороны, показывала скучный футбол. Вот это правильный подход к делу. Хочешь считаться великим клубом-соответствуй своей игрой.
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    ologreds
    1694991671
    numo530238
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