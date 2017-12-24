Заболотный: «Иванович – противный защитник»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный назвал одноклубника Бранислава Ивановича самым сложным защитником, против которого ему приходилось играть.

Напомним, форвард перешел в петербургский клуб из «Тосно», подписав контракт на 3,5 года.

– Для вас как для нападающего кто самый тяжкий защитник в РФПЛ?

– Иванович. На футбольном сленге назвал бы его противным. Всегда действует жестко, на грани фола. Вроде и не скоростной, но позицию так чувствует, что постоянно располагается перед тобой.

Вроде не особенно высокий, но мощно сбит: корпусом действует очень умело, борьбу грамотно ведет. Под Ивановича попадаешь – и сразу бросается в глаза его многолетний опыт игры против лучших нападающих мира.