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    Заболотный: «Иванович – противный защитник»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный назвал одноклубника Бранислава Ивановича самым сложным защитником, против которого ему приходилось играть.

    Напомним, форвард перешел в петербургский клуб из «Тосно», подписав контракт на 3,5 года.

    – Для вас как для нападающего кто самый тяжкий защитник в РФПЛ?

    – Иванович. На футбольном сленге назвал бы его противным. Всегда действует жестко, на грани фола. Вроде и не скоростной, но позицию так чувствует, что постоянно располагается перед тобой.

    Вроде не особенно высокий, но мощно сбит: корпусом действует очень умело, борьбу грамотно ведет. Под Ивановича попадаешь – и сразу бросается в глаза его многолетний опыт игры против лучших нападающих мира.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    24.12.2017 20:25
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1514139425
    Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
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    senador
    1514142004
    "– Для вас как для нападающего кто самый тяжкий защитник в РФПЛ?" Заболотный: "все в Спартаке! Пройдёшь одного, двух, да хоть - всех! А как вспомнишь сколько звёздочек у них на груди нарисовано - бежишь с мячом обратно - в свои ворота забивать." - Так правильно?
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    APchelov
    1514143779
    Иваныч ещё и голы забивает! )
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    ologreds
    1694991673
    numo530197
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