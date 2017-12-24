Спаллетти – о проигрыше «Сассуоло»: «Мы знаем, что делаем»

Главный тренер итальянского «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение команды в матче 18 тура Серии А против «Сассуоло» (0:1). Специалист видит причину неудачи в нереализации моментов.

«После поражения я еще сильнее убедился в том, что мы знаем, куда идем и что делаем. Однако нам где-то не хватает последовательности и холодной головы в принятии решений. Это нужно исправлять.

Проиграли мы из-за того, что не реализовали множество моментов. При этом были агрессивны и не давали сопернику играть», – сказал Спаллетти.

«Интер» идет на третьем месте таблицы.