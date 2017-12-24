АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в большинстве упустил победу над «Лестером» на 94-й минуте

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде упустил победу над «Лестером» – 2:2. На гол Джейми Варди дублем ответил полузащитник манкунианцев Хуан Мата. В самой концовке встречи ничью для хозяев вырвал Харри Магуайр.

Стоит отметить, что «Лестер» с 73-й минуты играл в меньшинстве. Две желтые карточки получил Даниэль Амарти.

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Лестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Варди, 27; 1:1 – Мата, 40; 1:2 – Мата, 60; 2:2 – Магуайр, 90+4.

Удаление: Амарти, 73 – нет.

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