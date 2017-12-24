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    • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в большинстве упустил победу над «Лестером» на 94-й минуте

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в большинстве упустил победу над «Лестером» на 94-й минуте

    В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде упустил победу над «Лестером» – 2:2. На гол Джейми Варди дублем ответил полузащитник манкунианцев Хуан Мата. В самой концовке встречи ничью для хозяев вырвал Харри Магуайр.

    Стоит отметить, что «Лестер» с 73-й минуты играл в меньшинстве. Две желтые карточки получил Даниэль Амарти.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

    Лестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Варди, 27; 1:1 – Мата, 40; 1:2 – Мата, 60; 2:2 – Магуайр, 90+4.

    Удаление: Амарти, 73 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2017 00:41
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    Комментарии (15)
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    Almazovich
    1514065763
    Классная игра! Молодцы Мата и Магуайр! Лестер играл и защищался здорово!
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1514066060
    Лестер вдруг вспомнил про чемпионство!
    Ответить
    фантоци
    1514066086
    Пока Маур у руля МЮ, третье место максимум
    Ответить
    VIKZH
    1514066184
    Отлично створка прошла!
    Ответить
    Патронташ
    1514066876
    Сейчас Моуриньо о заговоре масонов против МЮ расскажет...
    Ответить
    ribavadim
    1514079666
    Лестер-бойцы!
    Ответить
    anri1703
    1514087912
    лестер в кубке с сити спаслись на полследних минутах тепер с юнайдет а мю опять растраивают с Базелем на последних пропустили да такими темпами и со 2 места слетим
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    portero
    1514099379
    никак не думал что Лестер сравняет, чуток недосмотрел, а утром нежданчик такой
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    Sergej-74
    1514100816
    лестер молодцы
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    ologreds
    1694991677
    numo530120
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