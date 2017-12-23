Гвардиола – после 17-й победы «Манчестер Сити» подряд: «Мы не хотим быть идеальными. Идеала в мире нет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:0) оценил игру своей команды.

Для «горожан» эта победа стала 17-й подряд в рамках чемпионата Англии.

«В футболе всегда есть куда расти, индивидуально и коллективно, поэтому мы не хотим быть идеальными. Идеала в мире нет. Сейчас для нас это просто счастливое Рождество.

В чем может прибавить «Манчестер Сити»? Более плавно атакуя, создавать больше моментов. Но это тяжело, когда соперник сидит в защите», – сказал Гвардиола.