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    • Гвардиола – после 17-й победы «Манчестер Сити» подряд: «Мы не хотим быть идеальными. Идеала в мире нет»

    Гвардиола – после 17-й победы «Манчестер Сити» подряд: «Мы не хотим быть идеальными. Идеала в мире нет»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:0) оценил игру своей команды.

    Для «горожан» эта победа стала 17-й подряд в рамках чемпионата Англии.

    «В футболе всегда есть куда расти, индивидуально и коллективно, поэтому мы не хотим быть идеальными. Идеала в мире нет. Сейчас для нас это просто счастливое Рождество.

    В чем может прибавить «Манчестер Сити»? Более плавно атакуя, создавать больше моментов. Но это тяжело, когда соперник сидит в защите», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    23.12.2017 21:04
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    Комментарии (2)
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    red-killer
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    Хорош скромничеть.
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    ologreds
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    numo530103
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