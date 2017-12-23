Марсело – о Зидане: «Мы с ним до самой смерти»

Защитник «Реала» Марсело после матча 17-го тура Примеры против «Барселоны» (0:3) выразил поддержку главному тренеру сливочных Зинедину Зидану.

На данный момент мадридский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих каталонцев на 14 очков.

«Мы не должны опускать руки. Какие-то дни бывают успешные, а какие-то – нет. Но мы с Зиданом до самой смерти.

Команда его полностью поддерживает и не сомневается в этом. Кажется, люди забывают, что мы и он вместе выиграли в этом году. История на этом не заканчивается», – сказал Марсело.

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