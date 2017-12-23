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    Марсело – о Зидане: «Мы с ним до самой смерти»

    Защитник «Реала» Марсело после матча 17-го тура Примеры против «Барселоны» (0:3) выразил поддержку главному тренеру сливочных Зинедину Зидану.

    На данный момент мадридский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих каталонцев на 14 очков.

    «Мы не должны опускать руки. Какие-то дни бывают успешные, а какие-то – нет. Но мы с Зиданом до самой смерти.

    Команда его полностью поддерживает и не сомневается в этом. Кажется, люди забывают, что мы и он вместе выиграли в этом году. История на этом не заканчивается», – сказал Марсело.

    «Барселона» разгромила «Реал». Месси снова побил рекорды

    Источник: AS

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    23.12.2017 20:13
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    Комментарии (2)
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    Axe111
    1514057171
    Всякое бывает , эта не значительная осечка уже забылась
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    ologreds
    1694991679
    numo530099
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