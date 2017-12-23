Месси забил 54-й гол и вышел на первое место по забитым в 2017 году мячам

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 17-го тура Примеры против «Реала» (3:0). Для 30-летнего аргентинца этот гол стал 54-м в 2017 году.
Таким образом, игрок вышел на первое место по забитым мячам в уходящем году и обошел Криштиану Роналду («Реал»), Роберта Левандовски («Бавария») и Эдинсона Кавани («ПСЖ»), которые уже провели последние встречи в году.
Превзойти Месси может нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который имеет в активе 50 голов и два матча в запасе.
مييييييييسي ميييييييييسي ميسسسسسسسسسسي #ElClásico #ForçaBarça pic.twitter.com/QJ87f3wLD3— #ElClásico (@Barcelona_MO4) 23 декабря 2017 г.
«Барселона» разгромила «Реал». Месси снова побил рекорды