Месси забил 54-й гол и вышел на первое место по забитым в 2017 году мячам

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 17-го тура Примеры против «Реала» (3:0). Для 30-летнего аргентинца этот гол стал 54-м в 2017 году.

Таким образом, игрок вышел на первое место по забитым мячам в уходящем году и обошел Криштиану Роналду («Реал»), Роберта Левандовски («Бавария») и Эдинсона Кавани («ПСЖ»), которые уже провели последние встречи в году.

Превзойти Месси может нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который имеет в активе 50 голов и два матча в запасе.

«Барселона» разгромила «Реал». Месси снова побил рекорды