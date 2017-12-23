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    • Месси забил 54-й гол и вышел на первое место по забитым в 2017 году мячам

    Месси забил 54-й гол и вышел на первое место по забитым в 2017 году мячам

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 17-го тура Примеры против «Реала» (3:0). Для 30-летнего аргентинца этот гол стал 54-м в 2017 году.

    Таким образом, игрок вышел на первое место по забитым мячам в уходящем году и обошел Криштиану Роналду («Реал»), Роберта Левандовски («Бавария») и Эдинсона Кавани («ПСЖ»), которые уже провели последние встречи в году.

    Превзойти Месси может нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который имеет в активе 50 голов и два матча в запасе.

    «Барселона» разгромила «Реал». Месси снова побил рекорды

    Источник: Squawka Football

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    23.12.2017 19:23
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    Комментарии (11)
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    Killer_King
    1514046261
    Кто если не он
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    insider_retro
    1514046363
    Крайний росчерк пера великого Мастера в уходящем году!!..))))
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    sachsen-leipzig
    1514046808
    Ну у Кейна тоже нет шансов, в двух матчах вряд ли забёт 2 мяча
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    sachsen-leipzig
    1514046827
    МЕССИ,МЕССИ,МЕССИ
    Ответить
    GoLenaStop
    1514050439
    Это был отличный матч! Тактика Барселоны - на высшем уровне. Солнечную сторону в первом тайме выдержали, а потом красиво "сделали" соперника. Уважуха командам!!!
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    la verdad
    1514056102
    Фанаты принцессы Кристины, аууууу?))))
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    Fin035
    1514057776
    По мне дак, Месси давно уже не гоняется за индивидуальными титулами! Он больше созидает, дает больше раскрыться другим игрокам и это круто! Он по тихой сам по себе катает мячики, да катает, не напрягаясь! Ему нужен только один титул и все мы это знаем....! Думаю, что Месси каждую ночь снится один и тот же сон, что он стал Чемпионом....! И считаю он этот титул заслужил, как никто другой, а также заслужил достойного уважения от всех, в том числе и от врагов соперников, даже если он не станет Чемпионом Мира! Вспомнил что то сразу В.С Высоцкого- ,,За меня другие отпоют все песни, и, быть может выпьют за меня враги...,,. Пожелаю только удачи Месси на ЧМ 2018, остальное у него уже все есть!
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    Сармат Ростов
    1514060739
    Месси- это нечто... Просто Класс!!!
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    Eds
    1514067525
    У Кейна уже 53 мяча... и один матч в запасе с Саутгемптоном...
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    ologreds
    1694991679
    numo530095
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