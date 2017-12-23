Буффон готов играть за Италию и в 80 лет

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не скрывает, что ему надоели постоянные вопросы о завершении карьеры.

«Я уже не знаю, как отвечать на эти постоянные вопросы о завершении карьеры. Рано или поздно мне предстоит сделать этот шаг. Но буду по-прежнему готов сыграть за «Ювентус» и сборную Италии. Даже в 80 лет. Если вдруг у них не окажется вратаря, они должны будут позвонить мне. Я немного потренируюсь – и буду готов», – сказал Буффон.

Ранее голкипер заявил, что не исключает своего участия в Евро-2020.