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    Буффон готов играть за Италию и в 80 лет

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не скрывает, что ему надоели постоянные вопросы о завершении карьеры.

    «Я уже не знаю, как отвечать на эти постоянные вопросы о завершении карьеры. Рано или поздно мне предстоит сделать этот шаг. Но буду по-прежнему готов сыграть за «Ювентус» и сборную Италии. Даже в 80 лет. Если вдруг у них не окажется вратаря, они должны будут позвонить мне. Я немного потренируюсь – и буду готов», – сказал Буффон.

    Ранее голкипер заявил, что не исключает своего участия в Евро-2020.

    Источник: Goal.com

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    23.12.2017 10:05
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    Комментарии (5)
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    Нострадамус_Саша
    1514012905
    Удивил ))))) У окинфия контракт до 95 !!!!!!!
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    Alex Y
    1514014877
    Молодец)
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    dinar7777dinar
    1514015125
    ахинею какую то написали !
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    Adekvat07
    1514018098
    сперва уберите всех оленей из состава
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    ologreds
    1694991681
    numo530047
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