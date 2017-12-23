«Арсенал» намерен купить защитника «Ювентуса», на которого претендует «Спартак»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани входит в трансферные интересы лондонского «Арсенала», сообщает Il Posticipo. «Канониры» уже в январе готовы предложить за 23-летнего футболиста 35,4 миллиона фунтов стерлингов.

Сам Ругани не очень доволен тем игровым временем, которое он получает в Турине в текущем сезоне. На это рассчитывают в Лондоне, делая свое предложение. Конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за защитника составит «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить, что «Спартак» хотел бы взять Ругани в аренду в январе.

В текущем сезоне Даниэле сыграл 10 матчей в Серии А, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.