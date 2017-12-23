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    • «Арсенал» намерен купить защитника «Ювентуса», на которого претендует «Спартак»

    «Арсенал» намерен купить защитника «Ювентуса», на которого претендует «Спартак»

    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани входит в трансферные интересы лондонского «Арсенала», сообщает Il Posticipo. «Канониры» уже в январе готовы предложить за 23-летнего футболиста 35,4 миллиона фунтов стерлингов.

    Сам Ругани не очень доволен тем игровым временем, которое он получает в Турине в текущем сезоне. На это рассчитывают в Лондоне, делая свое предложение. Конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за защитника составит «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить, что «Спартак» хотел бы взять Ругани в аренду в январе.

    В текущем сезоне Даниэле сыграл 10 матчей в Серии А, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2017 06:08
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    Комментарии (4)
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    oyabun
    1514002070
    Шикарный заголовок! У Спартака есть кого уводить?
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    Сибирь за Спартак
    1514009967
    Можно подумать, его из Тарасовки увели.
    Ответить
    Михаил_Боярский
    1514140498
    Можно было бы к каррере на полгодика отдать. Так то нельзя его отпускать, нужно растить своих защитников. Барцальи скоро на пенсию, кьеллини не молод. бонуччи ушел.
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    ologreds
    1694991683
    numo530027
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