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    «Спартак» зимой может приобрести защитника «Ювентуса»

    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в «Спартак». Московский клуб попытается приобрести 23-летнего итальянца во время зимнего трансферного окна.

    Туринцы хотят заработать на продаже футболиста 25 миллионов евро, тогда как красно-белые готовы предложить не более 18 миллионов.

    Летом «Спартак» планировал арендовать Ругани, но «Ювентус» ответил отказом.

    В нынешнем сезоне защитник провел за туринский клуб в Серии А четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ФАН

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    20.10.2017 17:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 21 октября 2017, 11:50

      Помимо того, что это очевидная утка, вы хоть информацию проверяйте: он провел 5 матчей в серии А в этом сезоне

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 октября 2017, 10:28

      мечтать не вредно

      0
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 21 октября 2017, 09:41

      Уважаемые модеры или редакторы, не знаю кто за это отвечает, бросайте привычку писать в новостях подобную формулировку " нынешнем сезоне защитник провел за туринский клуб в Серии А четыре матча, в которых не отметился результативными действиями." Он что весь матч стоял возле углового флажка? Достаточно прервать одну передачу и это будет результативным действием, или достаточно прикрыть одного игрока соперника и это будет результативным... Аж давление поднимается от тупости данной формулировки и от отсутствия квалификации Ваших писак...

      1
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      Рейтинг: -21

      andrewnosow 20 октября 2017, 19:10

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 октября 2017, 19:08

      если еще и зимнее окно нас ждет тоже что и в летнее было...

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 20 октября 2017, 18:04

      Юве хочет за него 25 млн?))) Вы серьезно?)) Это главная надежда сборной Италии и самого Юве) его и за 50 не продадут) смешные)

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 20 октября 2017, 17:33

      А может и не может , вспоминая летнее окно !

      2
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 20 октября 2017, 17:28

      25 млн за игрока запаса даже резерва

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Italian_93 20 октября 2017, 18:05

      Какого еще запаса? Это один из игроков основы Юве

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > aimer1988 20 октября 2017, 18:43

      То и сыграл 4 матча!!!

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Obojaemiy 21 октября 2017, 02:09

      Он сыграл 5 матчей из 8 и в каждом провел все 90 минут. А остальные матчи пропустил из-за повреждения.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > aimer1988 21 октября 2017, 06:51

      а че пишут тогда что всего 4 матча отыграл

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Obojaemiy 21 октября 2017, 11:51

      Да потому что они от подзаборных трынделок инфу собирают

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 октября 2017, 17:27

      Еще бы сказали что кони хотят его купить )))

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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 20 октября 2017, 17:14

      Туринцы хотят заработать на продаже футболиста 25 миллионов евро, тогда как красно-белые готовы предложить не более 18 миллионов. Ну тогда точно перейдёт)))))

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