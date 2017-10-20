«Спартак» зимой может приобрести защитника «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в «Спартак». Московский клуб попытается приобрести 23-летнего итальянца во время зимнего трансферного окна.

Туринцы хотят заработать на продаже футболиста 25 миллионов евро, тогда как красно-белые готовы предложить не более 18 миллионов.

Летом «Спартак» планировал арендовать Ругани, но «Ювентус» ответил отказом.

В нынешнем сезоне защитник провел за туринский клуб в Серии А четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.