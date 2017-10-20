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«Спартак» зимой может приобрести защитника «Ювентуса»

20 октября 2017, 17:01
16

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в «Спартак». Московский клуб попытается приобрести 23-летнего итальянца во время зимнего трансферного окна.

Туринцы хотят заработать на продаже футболиста 25 миллионов евро, тогда как красно-белые готовы предложить не более 18 миллионов.

Летом «Спартак» планировал арендовать Ругани, но «Ювентус» ответил отказом.

В нынешнем сезоне защитник провел за туринский клуб в Серии А четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ювентус Ругани Даниэле
Комментарии (16)
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Juve1897
1508508761
Летом дали вроде ясно понять что Ругани не продаётся. Арсенал 28+бонусы предлагал, и то не стали даже рассматривать. Поэтому очередная жирненькая, пожелтевшая утка.
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1508508858
Туринцы хотят заработать на продаже футболиста 25 миллионов евро, тогда как красно-белые готовы предложить не более 18 миллионов. Ну тогда точно перейдёт)))))
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ufos73
1508509629
Еще бы сказали что кони хотят его купить )))
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Italian_93
1508509720
25 млн за игрока запаса даже резерва
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Catastrofa
1508510002
А может и не может , вспоминая летнее окно !
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aimer1988
1508511841
Юве хочет за него 25 млн?))) Вы серьезно?)) Это главная надежда сборной Италии и самого Юве) его и за 50 не продадут) смешные)
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OfaZavr
1508515693
если еще и зимнее окно нас ждет тоже что и в летнее было...
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andrewnosow
1508515855
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АртурZaСМ
1508568099
Уважаемые модеры или редакторы, не знаю кто за это отвечает, бросайте привычку писать в новостях подобную формулировку " нынешнем сезоне защитник провел за туринский клуб в Серии А четыре матча, в которых не отметился результативными действиями." Он что весь матч стоял возле углового флажка? Достаточно прервать одну передачу и это будет результативным действием, или достаточно прикрыть одного игрока соперника и это будет результативным... Аж давление поднимается от тупости данной формулировки и от отсутствия квалификации Ваших писак...
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aimer1988
1508575822
Помимо того, что это очевидная утка, вы хоть информацию проверяйте: он провел 5 матчей в серии А в этом сезоне
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