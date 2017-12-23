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    • АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью, в матче забито шесть мячей

    АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью, в матче забито шесть мячей

    В матче 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Арсеналом» — 3:3.

    Хозяева проигрывали 0:2 к 53-й минуте матча, но затем в течение пяти минут отыграли три мяча и вышли вперед. На 71-й минуте матча нападающий «красных» Роберто Фирмино счет сравнял.

    «Ливерпуль» с 35-ю очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Арсенал» с 34 очками находится на пятой строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

    Арсенал – Ливерпуль – 3:3 (0:1)

    Голы: 0:1 — Коутиньо, 26; 0:2 — Салах, 52; 1:2 — Санчес, 53; 2:2 — Джака, 56; 3:2 — Озил, 58; 3:3 — Фирмино, 71.

    Предупреждения: Ивоби, 58 — нет.

    «Арсенал»: Чех, Бельерин, Косиельни, Монреаль (Мустафи, 46), Мэйтленд-Найлс, Джака, Уилшир, Ивоби (Уэлбек, 74), Озил, Санчес (Уолкотт, 89), Лаказетт.

    «Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Ловрен, Клаван, Робертсон, Мане (Вейналдум, 80), Хендерсон (Милнер, 13), Джан, Коутиньо (Окслэд-Чемберлэн, 84), Фирмино, Салах.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2017 00:39
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    Комментарии (6)
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    Eddyson
    1513978942
    Миньоле как всегда в своём репертуаре. Кривоногость Салаха в первом тайме достигла 100 лвла. А так футбол веселый получился.
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    mialkov
    1513979168
    Удовольствие от таких игр!
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    Liverpool.fan
    1513979791
    Мане обложался по полной, зазвездился парень мог бы сделать счёт разгромным уже в первом тайме
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    Anton-champion
    1514006251
    Ливерпуль покупайте хороших защитников,иначе в Лиге Чемпионов вам делать нечего!
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    фантоци
    1514011902
    Классный матч!пусть переводчик смотрит и учиться у настоящих тренеров ,как надо играть в футбол
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    ologreds
    1694991683
    numo530018
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