АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью, в матче забито шесть мячей

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Арсеналом» — 3:3.

Хозяева проигрывали 0:2 к 53-й минуте матча, но затем в течение пяти минут отыграли три мяча и вышли вперед. На 71-й минуте матча нападающий «красных» Роберто Фирмино счет сравнял.

«Ливерпуль» с 35-ю очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Арсенал» с 34 очками находится на пятой строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Арсенал – Ливерпуль – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Коутиньо, 26; 0:2 — Салах, 52; 1:2 — Санчес, 53; 2:2 — Джака, 56; 3:2 — Озил, 58; 3:3 — Фирмино, 71.

Предупреждения: Ивоби, 58 — нет.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Косиельни, Монреаль (Мустафи, 46), Мэйтленд-Найлс, Джака, Уилшир, Ивоби (Уэлбек, 74), Озил, Санчес (Уолкотт, 89), Лаказетт.

«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Ловрен, Клаван, Робертсон, Мане (Вейналдум, 80), Хендерсон (Милнер, 13), Джан, Коутиньо (Окслэд-Чемберлэн, 84), Фирмино, Салах.

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