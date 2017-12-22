Гаттузо: «Милану» нужно работать над психологией, иначе нас ждет очередной позор»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 18-го тура Серии А против «Аталанты».

«Мы усердно готовились к матчу, оставались на поле на несколько часов дольше, чем нужно. Нам нужен какой-то раздражитель, стимулятор и больше наглости.

У нас есть опытные игроки в составе, которые словом могут решить проблемы с позиционной игрой.

Нам нужно работать над психологией, потому что одних физических данных недостаточно. Мне кажется, команда не всегда чувствует опасность в определенных ситуациях. Нам нужно работать над этим, иначе нас ждет очередной позор», — сказал Гаттузо.

Матч «Милан» – «Аталанта» пройдет завтра. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.