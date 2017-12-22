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    • Гаттузо: «Милану» нужно работать над психологией, иначе нас ждет очередной позор»

    Гаттузо: «Милану» нужно работать над психологией, иначе нас ждет очередной позор»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 18-го тура Серии А против «Аталанты».

    «Мы усердно готовились к матчу, оставались на поле на несколько часов дольше, чем нужно. Нам нужен какой-то раздражитель, стимулятор и больше наглости.

    У нас есть опытные игроки в составе, которые словом могут решить проблемы с позиционной игрой.

    Нам нужно работать над психологией, потому что одних физических данных недостаточно. Мне кажется, команда не всегда чувствует опасность в определенных ситуациях. Нам нужно работать над этим, иначе нас ждет очередной позор», — сказал Гаттузо.

    Матч «Милан» – «Аталанта» пройдет завтра. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    22.12.2017 22:44
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    Комментарии (2)
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    RedWhiteFans2
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    Не перегружай команду и все будет ОК.
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