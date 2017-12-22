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    • ESPN: Агуэро беспокоится за свое будущее в «Манчестер Сити» при Гвардиоле 

    ESPN: Агуэро беспокоится за свое будущее в «Манчестер Сити» при Гвардиоле 

    По сообщению источника ESPN, нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро беспокоится за свое будущее в клубе, пока им руководит главный тренер Хосеп Гвардиола.

    Гвардиола проводит ротацию в составе в этом сезоне и меняет Агуэро с другим нападающим «горожан» Габриэлем Жезусом. Однако в наиболее важных матчах — против «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» — аргентинец оставался в запасе.

    Агуэро обеспокоен недовоерием со стороны главного тренера к его способностям. Кроме того, опасения вызывает возможный трансфер нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Сити».

    Напомним, что трансфер Санчеса может состояться летом.

    Источник: ESPN

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    22.12.2017 21:36
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    Комментарии (4)
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    Killer_King
    1513970754
    Перестал забивать, раньше вся игра не него шла, а теперь все решают фланги и прорывы Сильвы и бельгийца
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    Борз-95
    1513978771
    Не стоит беспокойства
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    ologreds
    1694991684
    numo530003
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