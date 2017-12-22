ESPN: Агуэро беспокоится за свое будущее в «Манчестер Сити» при Гвардиоле 

По сообщению источника ESPN, нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро беспокоится за свое будущее в клубе, пока им руководит главный тренер Хосеп Гвардиола.

Гвардиола проводит ротацию в составе в этом сезоне и меняет Агуэро с другим нападающим «горожан» Габриэлем Жезусом. Однако в наиболее важных матчах — против «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» — аргентинец оставался в запасе.

Агуэро обеспокоен недовоерием со стороны главного тренера к его способностям. Кроме того, опасения вызывает возможный трансфер нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Сити».

Напомним, что трансфер Санчеса может состояться летом.