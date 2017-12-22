Мирабелли обсудил трансфер Янкто в «Милан» с его агентом

Руководство «Милана» продолжает следить за полузащитником «Удинезе» Якубом Янкто, сообщает Sky Sports. Ранее сообщалось, что «россонери» составят «Ювентусу» конкуренцию в борьбе за этого футболиста.

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли провел встречу с агентом 21-летнего чеха. На ней обсуждалась возможность совершения трансфера в зимнее окно.

Напомним, что Янкто выступает за «Удинезе» с 2015 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах за клуб из Удине, забив в них пять голов.