«Милан» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Янкто

«Ювентус» и «Милан» в январе поспорят за полузащитника «Удинезе» Якуба Янкто. «Россонери» вели переговоры по 21-летнему игроку нынешним летом, однако им не удалось подписать чеха до закрытия трансферного окна.

Хавбек оценивается в 25 миллионов евро. «Старая синьора» надеется, что директор команды Павел Недвед сможет изменить ситуацию и убедить своего соотечественника перебраться в Турин.

В минувшем розыгрыше Серии А Янкто забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи в 29-ти матчах.