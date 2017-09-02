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    «Милан» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Янкто

    «Ювентус» и «Милан» в январе поспорят за полузащитника «Удинезе» Якуба Янкто. «Россонери» вели переговоры по 21-летнему игроку нынешним летом, однако им не удалось подписать чеха до закрытия трансферного окна.

    Хавбек оценивается в 25 миллионов евро. «Старая синьора» надеется, что директор команды Павел Недвед сможет изменить ситуацию и убедить своего соотечественника перебраться в Турин.

    В минувшем розыгрыше Серии А Янкто забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи в 29-ти матчах.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2017 17:33
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 18:03

      Тот который немцам забил лучше вчера играл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 18:03

      С таким количеством забитых и передач в Ювентус и Милан можно и Дзюбу со Смоловым сбагрить!

      0
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