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    • Генич: «Таких энтузиастов, как Галицкий в Краснодаре, в Перми нет»

    Генич: «Таких энтузиастов, как Галицкий в Краснодаре, в Перми нет»

    Бывший футболист «Амкара», а ныне комментатор и эксперт «Матч ТВ» Константин Генич считает, что власти пермского края должны помочь местному футбольному клубу с поиском спонсоров.

    Напомним, ранее стало известно, что «Амкар» может прекратить свое существование из-за финансовых проблем.

    – Все это конечно печально, пока компромисс у руководителей Пермского края и «Амкара» найти не удалось. Надо понимать, что профессиональный спорт – это немного иная история по сравнению с тем, о чем говорил министр спорта региона Олег Глызин. Он говорил, что клуб сам должен обеспечивать свое существование в РФПЛ, но чтобы быть конкурентно способными в чемпионате России, нужно приглашать игроков, пусть и свободных агентов, и платить им за это деньги, и немалые.

    Раньше Пермский край был большим спортивным регионом: хоккейный «Молот», баскетбольный «Урал Грейт» и футбольный «Амкар». Последние, несмотря на тяжелые времена, которые раньше были, всегда отстаивали место в Премьер-лиге.

    – Необходимо искать инвесторов?

    – Край достаточно богатый, и я надеюсь, что люди, которые могли бы помочь спорту, найдутся. К сожалению, таких энтузиастов, как Сергей Галицкий в Краснодаре, в Перми нет. Может, кто-то не хочет светиться, но я все-таки верю, что этот публичный вброс о проблемах клуба сможет разрешиться.

    – Может, руководство региона таким образом как раз и вынуждает частных лиц прийти на помощь клубу?

    – Насколько я знаю, раньше руководство клуба приходило с властями региона к определенному консенсусу, когда договаривались так: сколько зарабатывает «Амкар», столько же выделяется из бюджета края на следующий год. Не знаю, работает ли эта схема сейчас.

    Гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин уже сказал, что 200 миллионов от региона клуб потратит только на налоги. Край мог бы помочь клубу не только деньгами, но и поиском спонсоров и партнеров.

    Нужны люди, которые согласились бы помогать «Амкару» на взаимовыгодных условиях. В России часто бывает, что властям региона куда проще таких людей найти, чем руководству клуба.

    «Денег сейчас нет совсем». «Амкар» может погибнуть

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2017 06:04
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    Комментарии (4)
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    sprint5
    1513916247
    просто в Пермском крае и массового спорта нет а это просто отговорки
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    Lakhamu
    1513918878
    министр пустоты региона Олег Глызин
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    Adekvat07
    1513933351
    ясен перец! в пермском крае и денег таких нет и не будет! потому что правительство любит краснодарский край и все бюджетное бабло там!
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    ologreds
    1694991688
    numo529925
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