Кавазашвили: «ВАДА может доказать, что наши футболисты принимали допинг, как уже «доказали» нарушения олимпийцев в Сочи»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился информацией о возможной отставке президента РФС Виталия Мутко. Также он сказал, что для любого потенциального президента Союза исполнение обязанностей будет сложным.

«У меня есть информация, что 26 декабря Мутко на исполкоме РФС действительно уйдет в отставку, и на это место он хочет назначить генерального директора оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексея Сорокина.

По моей информации, были еще кандидаты на эту должность. Это глава РФПЛ Сергей Прядкин и президент ФНЛ Игорь Ефремов. Но как я понял из разговоров, их кандидатуры якобы притормозили. Если Ефремова совсем отстегнули от этих вопросов, то Прядкин задумался, стоит влезать в этот омут или нет.

Впереди главу РФС ждет кропотливая работа, и это не подготовка к чемпионату мира. Это как раз рутина. Вся проблема заключается после очередного выступления Родченкова, после которого появился список 34 подозреваемых футболистов сборной России, которые могли принимать допинг. И сейчас ФИФА этим вопросом занимается. И как бы не получилось так, что новый назначенный президент РФС попадет в историю, когда будут отстранены многие футболисты, а играть будет некому. И это будет катастрофа.

ВАДА может доказать, что наши футболисты принимали допинг, как уже «доказали» нарушения олимпийцев в Сочи. Все может быть. Поэтому для любого потенциального главы РФС наступают кошмарные дни», — сказал Кавазашвили.

Ранее появилась информация о том, что исполком может быть перенесен на день раньше.

Напомним, что в середине декабря ФИФА получила от ВАДА новые сведения о российских футболистах.