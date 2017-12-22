Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Кавазашвили: «ВАДА может доказать, что наши футболисты принимали допинг, как уже «доказали» нарушения олимпийцев в Сочи»

    Кавазашвили: «ВАДА может доказать, что наши футболисты принимали допинг, как уже «доказали» нарушения олимпийцев в Сочи»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился информацией о возможной отставке президента РФС Виталия Мутко. Также он сказал, что для любого потенциального президента Союза исполнение обязанностей будет сложным.

    «У меня есть информация, что 26 декабря Мутко на исполкоме РФС действительно уйдет в отставку, и на это место он хочет назначить генерального директора оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексея Сорокина.

    По моей информации, были еще кандидаты на эту должность. Это глава РФПЛ Сергей Прядкин и президент ФНЛ Игорь Ефремов. Но как я понял из разговоров, их кандидатуры якобы притормозили. Если Ефремова совсем отстегнули от этих вопросов, то Прядкин задумался, стоит влезать в этот омут или нет.

    Впереди главу РФС ждет кропотливая работа, и это не подготовка к чемпионату мира. Это как раз рутина. Вся проблема заключается после очередного выступления Родченкова, после которого появился список 34 подозреваемых футболистов сборной России, которые могли принимать допинг. И сейчас ФИФА этим вопросом занимается. И как бы не получилось так, что новый назначенный президент РФС попадет в историю, когда будут отстранены многие футболисты, а играть будет некому. И это будет катастрофа.

    ВАДА может доказать, что наши футболисты принимали допинг, как уже «доказали» нарушения олимпийцев в Сочи. Все может быть. Поэтому для любого потенциального главы РФС наступают кошмарные дни», — сказал Кавазашвили.

    Ранее появилась информация о том, что исполком может быть перенесен на день раньше.

    Напомним, что в середине декабря ФИФА получила от ВАДА новые сведения о российских футболистах.

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.12.2017 00:58
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    GoldPlayFIFARus9
    1513904752
    Всё бы ничего,только вот ничего ВАДА по факту не доказала. Это обычный политический заказ гос корпорации из США. Мельдоний по факту такой же,как и аналог из США,служит для восстановления мышц спорстменов после тяжёлых нагрузок, и выводится из организма очень длительное время. Хорошо у них получилось,сказать резко что мельдоний допинг,и тут же половину сборной дисквалифицировать. Двух зайцев одним ударом,и нашим насрать,и свою американскую корпорацию обеспечить многомиллиардными доходами искусственно отстранив конкурентов. А то что в той же США спортсмены и травку курят и жрут "гормонический" допинг горстями,так это фигня,это типа можно,т.к. видите-ли им врач разрешил т.к. они все поголовно осматики/проблемы с гиперактивностью и т.п... И чтобы они могли выступать на равных со здоровыми спортсменами.а то что у них бабы уже выглядят как качки-бодибилдеры это вообще пофиг. Обычный цирк
    Ответить
    ДСА
    1513912731
    Ох уж эти грузинские пророки.
    Ответить
    Отчаянный Пердун
    1513915995
    Да всё понятно тупо американский политический заказ. Сами не попали на ЧМ то так хоть насрать России. Смешно! Будто сборная России по футболу за призовые места бороться будет! Нам бы из группы выйти.
    Ответить
    belarus-gomel
    1513918788
    главное - не писать в поцарапанные пробирки!!!!!!
    Ответить
    yorgenbarenz
    1513919161
    " Прядкин задумался,стоит влезать в этот ОМУТ или нет"...До какого самомнения дошли бездельники-паразиты в нашем футболе!! Оказывается,смертельно опасно управлять компашкой ничего не делающих бездарей ! Ну иди на шахту для сравнения! Нет,не работать,просто спустись с рабочими в лифте ! Или ,хотя бы,съешь банку дешёвой консервированной горбуши. Не станешь есть,вспотеешь от ужаса,зцуко!
    Ответить
    3a zenit
    1513927326
    да херня это всё,в марте выборы и вся эта ибурня закончится.
    Ответить
    nemolod
    1513929914
    Сейчас главное поставить главой РФС (пусть и временно) персону,ранее не имевшего никаких контактов с допинговыми делами,олимпиадами,но компетентного в футбольных делах,тогда меньше будет шансов показывать пальцем в нашу сторону!
    Ответить
    ologreds
    1694991689
    numo529919
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+