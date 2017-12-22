Федун — о трансферах «Спартака»: «Усилять нужно все позиции, кроме вратарской»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

— На одной из недавних пресс-конференций Каррера сказал, что дал распоряжение руководству продлить контракт с Таски. Как строятся взаимодействия в клубе, трансферами «рулит» главный тренер?

— Кто главный менеджер команды? Конечно, Массимо. Если он скажет, что этот игрок ему не нужен — мы его не купим. Если скажет, что нужен, и укладываемся в бюджет, то подпишем. Пример — тот же Петкович. У всех были сомнения, кроме Карреры. Ну вот, взяли серба. Такая же ситуация с Луисом Адриано, но он оказался хорошим лидером, хотя далеко не все были уверены в кандидатуре бразильца.

— Верно, что Каррера попросил усилиться зимой пятью футболистами на различные позиции?

— Нет.

— А сколько попросил?

— Не буду называть конкретную цифру. Но гораздо меньше.

— Какие линии планирует укрепить «Спартак»?

— Если появится возможность взять Неймара бесплатно, я возьму (улыбается.) Усилять нужно все позиции, кроме вратарской.

Ранее Федун заявил, что отпустит нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в другой клуб за 40 миллионов евро.