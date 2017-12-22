Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Федун — о трансферах «Спартака»: «Усилять нужно все позиции, кроме вратарской»

    Федун — о трансферах «Спартака»: «Усилять нужно все позиции, кроме вратарской»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

    — На одной из недавних пресс-конференций Каррера сказал, что дал распоряжение руководству продлить контракт с Таски. Как строятся взаимодействия в клубе, трансферами «рулит» главный тренер?

    — Кто главный менеджер команды? Конечно, Массимо. Если он скажет, что этот игрок ему не нужен — мы его не купим. Если скажет, что нужен, и укладываемся в бюджет, то подпишем. Пример — тот же Петкович. У всех были сомнения, кроме Карреры. Ну вот, взяли серба. Такая же ситуация с Луисом Адриано, но он оказался хорошим лидером, хотя далеко не все были уверены в кандидатуре бразильца.

    — Верно, что Каррера попросил усилиться зимой пятью футболистами на различные позиции?

    — Нет.

    — А сколько попросил?

    — Не буду называть конкретную цифру. Но гораздо меньше.

    — Какие линии планирует укрепить «Спартак»?

    — Если появится возможность взять Неймара бесплатно, я возьму (улыбается.) Усилять нужно все позиции, кроме вратарской.

    Ранее Федун заявил, что отпустит нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в другой клуб за 40 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.12.2017 00:44
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mishavandit
    1513903719
    В Рому
    Ответить
    oyabun
    1513918331
    Ну вот и посмотрим, Леонид Арнольдыч, как вы будете "усилять" ))) все позиции кроме вратарской.. А по-серьезному, хотя бы линию защиты хоть как нибудь усилили. Летом тоже Сам обещал усиление, а в итоге пшик получился.
    Ответить
    Диктор
    1513920616
    По окончанию трансфЕРНОГО (ЗИМНЕГО)ОКНА будем посмотреть.
    Ответить
    OfaZavr
    1513932811
    трансфер Петковича не оправдался, Луис Адриано это да очень хорошо влился в команду, надеюсь все таки этой зимой будут трансферы и не петковичи всякие.
    Ответить
    ologreds
    1694991690
    numo529918
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+