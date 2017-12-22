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    • Каррера: «Мне не показалось, что я изменился после чемпионства и надел на себя корону»

    Каррера: «Мне не показалось, что я изменился после чемпионства и надел на себя корону»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об атмосфере в команде в начале этого сезона в интервью «Матч ТВ».

    – Как вам удалось вернуть единство в коллективе на фоне разговоров о том, что вы якобы потеряли контроль над раздевалкой?

    – О том, потерял ли я контроль над игроками или нет, лучше спросите у них самих. У меня такое впечатление, что были специальные вбросы в прессу на эту тему, чтобы раскачать ситуацию в «Спартаке».

    Примерно то же самое можно сказать и про разговоры о том, что с приходом двух итальянских ассистентов и микроклимат в команде испортился, и других тренеров потеснили, и с физической подготовкой все вдруг стало плохо до безобразия… Понятно, со стороны многое видится по-иному, но мне вот не показалось, что я изменился после чемпионства и надел на себя корону. И я не считаю, что приход двух итальянских тренеров навредил «Спартаку» и кого-то задвинул. Я вообще не сторонник истерик и поспешных выводов. Да, ситуация была сложной с разных точек зрения, но мы все общими усилиями – и клуб, и игроки, и тренерский штаб – выбрались из той турнирной ямы, в которую угодили. Недаром говорят: что нас не убивает, делает нас сильнее.

    – На фоне неудачного старта, да и в дальнейшем ни Леонид Федун, ни болельщики ни разу, как показалось, не отказали вам в доверии. Насколько подобное отношение важно для вас?

    – Доверие главного человека в клубе очень много значит, тут и спорить нечего. Синьор Федун столько сделал для «Спартака», что он, безусловно, заслуживает самого уважительного к себе отношения, и я рад, что наш общий «Спартак» продолжает борьбу на всех фронтах в текущем сезоне.

    Безусловно, нельзя не сказать добрые слова в адрес наших преданных поклонников. Болельщики у нас уникальные, и они помогли нам встать с колен. Впереди нас ждет еще немало испытаний, и я знаю, что мы никогда не останемся без их мощной поддержки.

    Ранее Каррера рассказал о том, что не удивился бы своему увольнению после ничьей с «Тосно» (2:2) в начале сезона РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2017 00:16
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    Комментарии (2)
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    Диктор
    1513920886
    Каррера как тренер и человек вызывает лишь уважение,а все эти происки лживой прессы,ну пусть это останется на их совести.
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    ologreds
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