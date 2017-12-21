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    • Каррера: «В матче с «Тосно» мы достигли дна. Не удивился бы, если бы меня уволили после такого результата»

    Каррера: «В матче с «Тосно» мы достигли дна. Не удивился бы, если бы меня уволили после такого результата»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о неудачном старте сезона РФПЛ в интервью «Матч ТВ».

    — Начало чемпионата у «Спартака» получилось настолько провальным, что разговоры о вашей отставке в какой-то момент вовсе не казались абсурдными. Согласны?

    – Сам я не собирался подавать в отставку, ибо был уверен, что мы преодолеем временные трудности. Ну, а клуб, разумеется, мог принять любое решение. Особенно после матча с «Тосно» («Спартак» вел по ходу матча 2:0 и, оставшись в большинстве, упустил победу на последних минутах — прим. ред.), в котором мы умудрились упустить победу в большинстве. Если бы меня уволили после такого результата, я бы не удивился.

    – Вас не уволили, но как вы все-таки умудрились тогда не выиграть?

    – Бывают в жизни вещи, которые трудно объяснить… В том матче мы, конечно, достигли дна, но ведь смогли же в итоге выплыть на поверхность, а это самое главное!

    – Так чем вы объясните неудачный старт «Спартака»? Можно ли сказать, что основную отрицательную роль сыграл так называемый постчемпионский синдром?

    – И это тоже. Мы с ходу выиграли Суперкубок России, но вот уже матч с «Динамо» вышел нам боком. В нем не хватило ни сил, ни эмоций. Бессмысленно скрывать, что в начале сезона частенько недоставало прошлогоднего заряда, да еще нас накрыла череда серьезных травм.

    Добавим к этому, что на действующего чемпиона ложится двойная ответственность, что против него играют с особым настроем – вот и получим дополнительные сложности для «Спартака». Короче говоря, вырос целый клубок проблем – как объективных, так и субъективных.

    Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не собирался увольнять Карреру.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2017 22:19
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    кошмарик
    1513889059
    "но ведь смогли же в итоге выплыть на поверхность".. это он про экскременты говорит??
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    OfaZavr
    1513931516
    главное что собрались в итоге, переломили этот неудачный старт и заиграли так как в прошлом сезоне. Ну а Массимо наше ВСЕ его нельзя увольнять даже в теории)
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    ologreds
    1694991689
    numo529905
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