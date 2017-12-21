Каррера: «В матче с «Тосно» мы достигли дна. Не удивился бы, если бы меня уволили после такого результата»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о неудачном старте сезона РФПЛ в интервью «Матч ТВ».

— Начало чемпионата у «Спартака» получилось настолько провальным, что разговоры о вашей отставке в какой-то момент вовсе не казались абсурдными. Согласны?

– Сам я не собирался подавать в отставку, ибо был уверен, что мы преодолеем временные трудности. Ну, а клуб, разумеется, мог принять любое решение. Особенно после матча с «Тосно» («Спартак» вел по ходу матча 2:0 и, оставшись в большинстве, упустил победу на последних минутах — прим. ред.), в котором мы умудрились упустить победу в большинстве. Если бы меня уволили после такого результата, я бы не удивился.

– Вас не уволили, но как вы все-таки умудрились тогда не выиграть?

– Бывают в жизни вещи, которые трудно объяснить… В том матче мы, конечно, достигли дна, но ведь смогли же в итоге выплыть на поверхность, а это самое главное!

– Так чем вы объясните неудачный старт «Спартака»? Можно ли сказать, что основную отрицательную роль сыграл так называемый постчемпионский синдром?

– И это тоже. Мы с ходу выиграли Суперкубок России, но вот уже матч с «Динамо» вышел нам боком. В нем не хватило ни сил, ни эмоций. Бессмысленно скрывать, что в начале сезона частенько недоставало прошлогоднего заряда, да еще нас накрыла череда серьезных травм.

Добавим к этому, что на действующего чемпиона ложится двойная ответственность, что против него играют с особым настроем – вот и получим дополнительные сложности для «Спартака». Короче говоря, вырос целый клубок проблем – как объективных, так и субъективных.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не собирался увольнять Карреру.