Федун: «Каррера — боец. Я не задумывался о том, чтобы его уволнять» 

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о работе главного тренера команды Массимо Карреры.

— Вы когда-нибудь во время летнего кризиса задумывались о том, чтобы уволить Карреру?

— Нет.

— Ни единого сомнения не было?

— Я увольнял массу тренеров и еще массу людей других профессий. Все-таки в бизнесе почти 30 лет. Если человек управляет процессом, то зачем его менять? Всегда есть сложности, срывы. Если специалист бросает весла, не понимает, что делать и оказывается в тупике, тогда и смысла нет держать дальше. Каждый из моих тренеров, на которых ставил, чего-то добился – за редким исключением.

И когда понимал, что этот тренер выжал из команды все, больше он выжать не может, то ставил другого – чтобы продолжал выжимать.

— То есть не возникало ощущения, что летом Каррера бросил весла?

— Нет, он боец.

«Спартак» после 20 туров РФПЛ занимает третью строчку в турнирной таблице с 37-ю очками.