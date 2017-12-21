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    • Федун: «Каррера — боец. Я не задумывался о том, чтобы его уволнять» 

    Федун: «Каррера — боец. Я не задумывался о том, чтобы его уволнять» 

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о работе главного тренера команды Массимо Карреры.

    — Вы когда-нибудь во время летнего кризиса задумывались о том, чтобы уволить Карреру?

    — Нет.

    — Ни единого сомнения не было?

    — Я увольнял массу тренеров и еще массу людей других профессий. Все-таки в бизнесе почти 30 лет. Если человек управляет процессом, то зачем его менять? Всегда есть сложности, срывы. Если специалист бросает весла, не понимает, что делать и оказывается в тупике, тогда и смысла нет держать дальше. Каждый из моих тренеров, на которых ставил, чего-то добился – за редким исключением.

    И когда понимал, что этот тренер выжал из команды все, больше он выжать не может, то ставил другого – чтобы продолжал выжимать.

    — То есть не возникало ощущения, что летом Каррера бросил весла?

    — Нет, он боец.

    «Спартак» после 20 туров РФПЛ занимает третью строчку в турнирной таблице с 37-ю очками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2017 19:21
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    Комментарии (10)
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    OfaZavr
    1513873420
    вот это правильный подход, хорошо когда руководитель на все смотрит не на эмоциях а рассудительно и трезво.
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    firtbil
    1513873760
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    Ответить
    Krics
    1513874041
    С Массимо действительно повезло, профессионал с большой буквы, ни одного комментария плохого ни о футболистах, ни о соперниках, ни о судьях. Всегда корректно, по делу. Луший трансфер . Брависимо.
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    Бубновский
    1513875367
    ....за редким исключением - это про аленичева?...или про тренеришку?...может турок?...кто же этот мистер Х?
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    Полная Канистра
    1513875785
    главное не мешать в его работе
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    DZHEK_VOROBEY1987
    1513875980
    Каррера молодец,да его и не за что увольнять то,всего 5 поражений за 28 игр и то это с учётом лиги чемпионов и кубка россии.
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    piligrim1986
    1513877354
    респект Арнольдычу
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    Диктор
    1513883857
    Зауважал за его слова о Каррере.Уважуха.
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    ologreds
    1694991691
    numo529890
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