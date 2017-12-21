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    • Хедира: «Спасибо, что наконец исправили мою прическу в FIFA 18»

    Хедира: «Спасибо, что наконец исправили мою прическу в FIFA 18»

    Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира опубликовал в инстаграме пост с благодарностью в адрес EA Sports – компании-разработчика серии футбольных симуляторов FIFA.

    «Думаю, теперь я выгляжу достаточно реалистично, правда? Спасибо EA Sports, что наконец исправили это. Обещаю, что никогда не покрашусь в блондина», – написал 30-летний немец.

    Ранее чемпион мира-2014 пожаловался на EA за то, что два года подряд в серии FIFA он был представлен с длинными волосами, хотя в жизни уже несколько лет носит короткую стрижку.

    В текущем сезоне Хедира забил три гола и отдал две результативные передачи в 15-ти встречах всех турниров.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    21.12.2017 17:49
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    Комментарии (3)
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    Axe111
    1513869992
    Спасибо
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    Dart Veider
    1513891653
    Делать ему нечего как на такую хреноту внимание обращать
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    ologreds
    1694991691
    numo529883
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