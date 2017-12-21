Хедира: «Спасибо, что наконец исправили мою прическу в FIFA 18»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира опубликовал в инстаграме пост с благодарностью в адрес EA Sports – компании-разработчика серии футбольных симуляторов FIFA.

«Думаю, теперь я выгляжу достаточно реалистично, правда? Спасибо EA Sports, что наконец исправили это. Обещаю, что никогда не покрашусь в блондина», – написал 30-летний немец.

Ранее чемпион мира-2014 пожаловался на EA за то, что два года подряд в серии FIFA он был представлен с длинными волосами, хотя в жизни уже несколько лет носит короткую стрижку.

В текущем сезоне Хедира забил три гола и отдал две результативные передачи в 15-ти встречах всех турниров.