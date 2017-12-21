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    «Интер» поднимет зарплату Икарди до 7 миллионов

    Руководство «Интера» готово предложить улучшенный вариант контракта капитану команды Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport. По нему футболист будет зарабатывать 7 миллионов евро в год. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2022/23.

    Стоит отметить, что сейчас Икарди зарабатывает 5,5 миллиона евро в год, а срок контракта действует до конца сезона-2020/21. В новом соглашении также указана сумма отступных, которая составит 130 миллионов евро против 110 миллионов евро в действующем контракте.

    Ранее сообщалось, что Икарди перейдет в «Реал». В «Интере» он играет с 2013 года. В текущем сезоне 24-летний нападающий сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забив 17 голов и отдав одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2017 11:07
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    Комментарии (4)
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    qawzsexdr
    1513845702
    Ну да, а то что это за пособие в 5,5 млн
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    insider_retro
    1513846575
    С нетерпением жду трепетного момента, когда моё руководство предложит мне улучшенный вариант оплаты труда...))
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    dinar7777dinar
    1513849643
    мауро заслужил ! но скажите мне за что долбooo - б дзюба получает вроде как 3 млн евро ? как был гавном так и остался ! вообще не правильно развит наш футбол ! я считаю что такие ублюдки как дзюба и так далее должны получать в лучшем случае рублей 20 в месяц ! это их красная цена ! а то куда за что 3 ляма евриков в год дзюбе? за что ! И таких нахлебников в российском чемпионате не мало !
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    ologreds
    1694991693
    numo529848
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