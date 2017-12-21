«Интер» поднимет зарплату Икарди до 7 миллионов

Руководство «Интера» готово предложить улучшенный вариант контракта капитану команды Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport. По нему футболист будет зарабатывать 7 миллионов евро в год. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2022/23.

Стоит отметить, что сейчас Икарди зарабатывает 5,5 миллиона евро в год, а срок контракта действует до конца сезона-2020/21. В новом соглашении также указана сумма отступных, которая составит 130 миллионов евро против 110 миллионов евро в действующем контракте.

Ранее сообщалось, что Икарди перейдет в «Реал». В «Интере» он играет с 2013 года. В текущем сезоне 24-летний нападающий сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забив 17 голов и отдав одну результативную передачу.