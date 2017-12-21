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    Представители «Уфы» провели неделю на базе «Интера»

    Представители «Уфы» побывали на базе миланского «Интера». В группу вошли тренер-реабилитолог Мария Бурова, помощник главного тренера Александр Низелик, старший тренер Сергей Томаров и тренер вратарей Юрий Перескоков.

    Они на протяжении недели наблюдали за тренировочным процессом итальянского клуба, который на данный момент возглавляет экс-главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.

    – Не секрет, что Александр Низелик долгое время работал вместе с нынешним главным тренером «Интера» Лучано Спаллетти, – рассказал старший тренер «Уфы» Сергей Томаров. – Именно по приглашению итальянского специалиста мы смогли посетить «Интер» и на протяжении недели наблюдали, как работает одна из сильнейших футбольных команд мира. Кроме того, на данный момент я являюсь соискателем категории PRO, и эта поездка стала для меня учебной стажировкой.

    – Какой была программа ваших мероприятий в Италии?

    – Каждый день мы приезжали на учебно-тренировочную базу «Интернационале», которая находится в 20 км от самого города. Мария Бурова в большей степени была в тесном контакте с медицинским штабом команды, Юрий Перескоков наблюдал за работой вратарей, а мы с Александром Низеликом делали акцент на построение учебно– тренировочного процесса «Интера». Помимо тренировок за неделю в Милане мы успели посетить три футбольных матча – две игры на Кубок Италии «Интер» – «Порденоне», «Милан» – «Верона» и один матч Чемпионата страны «Интер» – «Удинезе».

    – Тренировки Спалетти радикально отличаются от тренировочного процесса Семака или других российских специалистов?

    – Если брать за основу то, что мы видели непосредственно на поле, то сами тренировочные занятия по объему и содержанию кардинально мало чем отличаются от наших. Но впоследствии, пообщавшись с самим Лучано и его помощниками, мы многое переосмыслили. Спаллетти долго рассказывал о своей философии, концепции подготовки к играм, о принципах построения игры в атаке и обороне, при переходах. После подобных бесед весь тренировочный процесс стал восприниматься уже совсем по-другому. Каждое, на первый взгляд, самое простое упражнение носило тактическую направленность. Что примечательно, мы могли задавать любые вопросы и на все получали открытый ответ – это было самое полезное.

    – Что больше всего удивило в инфраструктуре гранда итальянского футбола?

    – Я изначально предполагал, что в подобном клубе будет все на самом высоком уровне, но, тем не менее, был очень впечатлен увиденным. У «Интера» есть просто все: современное техническое обеспечение, самое новейшее медицинское оборудование, тренажеры, восстановительный центр, несколько тренировочных полей. Целый штат анализирует свои игры и матчи соперников, а также тренировочную деятельность. В тренерском штабе Лучано Спаллетти пять помощников, четыре тренера по физподготовке, четыре аналитика, а количество физиотерапевтов даже не удалось сосчитать. Очень большой штат, но каждый знает свои обязанности и выполняет их. Вся работа в клубе поставлена на самом высоком уровне, поэтому «Интернационале» и является одним из ведущих футбольных клубов мира.

    Источник: ФК «Уфа»

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    21.12.2017 09:32
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    Комментарии (3)
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    InterMilLano1908
    1513940949
    В хорошем направление УФА идет!!! Не то что у Ростова руководство....
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    Ral13
    1514009699
    Здорово!!!
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    ologreds
    1694991693
    numo529840
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