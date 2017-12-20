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    • Гол: «В «Амкаре» все не так плохо, как об этом пишут и говорят»

    Гол: «В «Амкаре» все не так плохо, как об этом пишут и говорят»

    Полузащитник пермского «Амкара» Януш Гол сообщил, что финансовая ситуация в клубе не такая плачевная, как об этом некоторые говорят. Напомним, появлялась информация, что пермяки могут сняться с розыгрыша РФПЛ.

    «В Перми не все так плохо. Я слежу за ситуацией, но ничего прям мрачного не вижу. Сейчас решается вопрос, на какую сумму может рассчитывать клуб в 2018 году.

    Те спонсоры, которые есть у «Амкара», гарантировать благополучие не могут – они не очень большие. Сейчас идут поиски новых инвесторов», – рассказал Гол Polsat Sport.

    «Амкар» в РФПЛ идет 13-м.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2017 22:16
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Юрий Б.
    1513804115
    Все эти разговоры исходят от самого Амкара
    Ответить
    сапёр75
    1513828233
    Вот и хорошо !
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    ologreds
    1694991695
    numo529804
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