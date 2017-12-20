Гол: «В «Амкаре» все не так плохо, как об этом пишут и говорят»

Полузащитник пермского «Амкара» Януш Гол сообщил, что финансовая ситуация в клубе не такая плачевная, как об этом некоторые говорят. Напомним, появлялась информация, что пермяки могут сняться с розыгрыша РФПЛ.

«В Перми не все так плохо. Я слежу за ситуацией, но ничего прям мрачного не вижу. Сейчас решается вопрос, на какую сумму может рассчитывать клуб в 2018 году.

Те спонсоры, которые есть у «Амкара», гарантировать благополучие не могут – они не очень большие. Сейчас идут поиски новых инвесторов», – рассказал Гол Polsat Sport.

«Амкар» в РФПЛ идет 13-м.