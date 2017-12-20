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    • Ринат Билялетдинов: «Мой сын в «СКА-Хабаровске»? Он будет выбирать сам»

    Ринат Билялетдинов: «Мой сын в «СКА-Хабаровске»? Он будет выбирать сам»

    Тренер Ринат Билялетдинов, который в январе возглавит «СКА-Хабаровск», оценил вероятность появления в команде своего сына – Динияра Билялетдинова, выступающего за «Тракай».

    В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел в чемпионате Литвы девять матчей, в которых забил семь голов.

    – Динияр Билялетдинов будет в «СКА-Хабаровске»?

    – Я с ним не общался очень долго. Мы разминулись. По телефону разговариваем, но таких тем не касаемся. Он сейчас в отпуске, удачно закончил сезон в Литве: девять матчей – семь мячей. Там ли он продолжит или карьеру или там… Он будет выбирать сам. Это неактуальный вопрос сейчас, поскольку я даже не смотрел в ту сторону.

    Источник: Sportbox.ru

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    20.12.2017 16:23
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    Комментарии (3)
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    Killer_King
    1513782863
    А куда он денется, контракт ему еще дадут на 4 млн евро на полгодика
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    Joko21
    1513787873
    было бы неплохо
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    ologreds
    1694991697
    numo529774
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