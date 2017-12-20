Ринат Билялетдинов: «Мой сын в «СКА-Хабаровске»? Он будет выбирать сам»

Тренер Ринат Билялетдинов, который в январе возглавит «СКА-Хабаровск», оценил вероятность появления в команде своего сына – Динияра Билялетдинова, выступающего за «Тракай».

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел в чемпионате Литвы девять матчей, в которых забил семь голов.

– Динияр Билялетдинов будет в «СКА-Хабаровске»?

– Я с ним не общался очень долго. Мы разминулись. По телефону разговариваем, но таких тем не касаемся. Он сейчас в отпуске, удачно закончил сезон в Литве: девять матчей – семь мячей. Там ли он продолжит или карьеру или там… Он будет выбирать сам. Это неактуальный вопрос сейчас, поскольку я даже не смотрел в ту сторону.