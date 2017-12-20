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    • Карпин: «Девять игроков «Ростова» достойны играть в сборной России»

    Карпин: «Девять игроков «Ростова» достойны играть в сборной России»

    Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что уже определился с позициями, которые требуют усиления. При этом специалист считает, что в нынешнем составе команды есть немало футболистов, которые потенциально могут стать игроками сборной России.

    «Есть представление о том, какие позиции нуждаются в усилении. Но озвучивать их не стану. Ждать ли в команде игроков, которые имеют опыт выступлений за «Спартак»? Во-первых, такой задачи не стоит. Во-вторых, формированием команды занимается клуб, а не я.

    Думаю, что очень многие игроки «Ростова» могли бы сыграть за сборную России на предстоящем домашнем чемпионате мира. Песьяков, Абаев, Паршивлюк, Макеев, Могилевец, Юсупов, Зуев, Ионов, Бухаров. Возможно, я кого-то забыл. Все зависит от них самих», – сказал Карпин.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.12.2017 07:56
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    Комментарии (11)
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    ДАША Д
    1513747260
    Это Валера загнал про 9 игроков.
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    Killer_King
    1513748406
    Начался бред, тогда из Анжи 11 достойных, а СКА вообще в сборную целиком
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    shahor
    1513748594
    Особенно позабавила фамилия Песьякова в списке,приведённом Карпиным.На ТВ он смотрелся органично и креативно.Любо дорого было посмотреть(без всякого сарказма).На тренерском же поприще-смех да и только.Жаль поклонников Ростова.
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    Чикомас
    1513753278
    ну и их тренер, готов тренировать сборную России, разумеется..Так, Валера?
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    mihail200606
    1513754437
    "Формированием команды занимается клуб, а не я..".. Пипец..вопрос - кули ты там будешь делать тогда? И про 9игроков в сборную тоже непонятно на кого рассчитанное заявление..
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    polozovs
    1513755815
    мне кажется или Паршивлюк когда то заявлял, что именно Карпин его сплавил из Спартака ?
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    Ruryu
    1513755882
    Думаю,любых 11,из ФНЛ возьми,не много хуже сыграют,чем нынешняя сборная. Так свято,Карпин не сильно "промахнулся"..
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    FanatSerj
    1513756934
    "формированием команды занимается клуб, а не я." - вот поэтому Киря и в пролете, армянам надо бабло серое еще освоить, которое от Бердыева осталось и ухода игроков.
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    Таганский
    1513763061
    Валера!! Ты игру команды усиливай, чтобы не играть за выживание.. А со сборной потом разберемся..
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    ologreds
    1694991700
    numo529734
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