Карпин: «Девять игроков «Ростова» достойны играть в сборной России»

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что уже определился с позициями, которые требуют усиления. При этом специалист считает, что в нынешнем составе команды есть немало футболистов, которые потенциально могут стать игроками сборной России.

«Есть представление о том, какие позиции нуждаются в усилении. Но озвучивать их не стану. Ждать ли в команде игроков, которые имеют опыт выступлений за «Спартак»? Во-первых, такой задачи не стоит. Во-вторых, формированием команды занимается клуб, а не я.

Думаю, что очень многие игроки «Ростова» могли бы сыграть за сборную России на предстоящем домашнем чемпионате мира. Песьяков, Абаев, Паршивлюк, Макеев, Могилевец, Юсупов, Зуев, Ионов, Бухаров. Возможно, я кого-то забыл. Все зависит от них самих», – сказал Карпин.