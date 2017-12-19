Карпин: «Пожелания болельщикам «Ростова»? Не надо верить в Валеру — надо болеть за клуб»

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о графике команды. Также он рассказал, как планирует перестроить игру ростовчан.

– 6 мая предстоит встреча со «Спартаком». Для вас это нечто особенное?

– До этого времени еще дожить надо. На сегодня есть еще более важные матчи – например, первый весенний с «Краснодаром». Или затем потом с «Зенитом», Тулой... До «Спартака» еще далеко.

– Вы не работали в РФПЛ несколько лет. На взгляд со стороны лига стала сильнее?

– По исполнителям изменения очень серьезные. Допустим, ушли Халк и Витсель. Что касается игры, то если раньше было лишь два-три клуба, которые используют схему с пятью защитниками, то сейчас таких больше половины. Премьер-лига превращается во все более оборонительную.

– Вы намерены в «Ростове» поменять тенденцию, сделать так, чтобы дончане демонстрировали более атакующий футбол?

– Для этого необходимо ближе познакомиться с командой и понять, на что конкретно готовы футболисты.

– Что пожелаете болельщикам – верить в Валеру?

– Не надо верить в Валеру – надо болеть за «Ростов».

Напомним, что Карпин возглавил «Ростов» сегодня. Также команду предлагали возглавить Дмитрию Кириченко.