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    • Карпин: «Пожелания болельщикам «Ростова»? Не надо верить в Валеру — надо болеть за клуб»

    Карпин: «Пожелания болельщикам «Ростова»? Не надо верить в Валеру — надо болеть за клуб»

    Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о графике команды. Также он рассказал, как планирует перестроить игру ростовчан.

    – 6 мая предстоит встреча со «Спартаком». Для вас это нечто особенное?

    – До этого времени еще дожить надо. На сегодня есть еще более важные матчи – например, первый весенний с «Краснодаром». Или затем потом с «Зенитом», Тулой... До «Спартака» еще далеко.

    – Вы не работали в РФПЛ несколько лет. На взгляд со стороны лига стала сильнее?

    – По исполнителям изменения очень серьезные. Допустим, ушли Халк и Витсель. Что касается игры, то если раньше было лишь два-три клуба, которые используют схему с пятью защитниками, то сейчас таких больше половины. Премьер-лига превращается во все более оборонительную.

    – Вы намерены в «Ростове» поменять тенденцию, сделать так, чтобы дончане демонстрировали более атакующий футбол?

    – Для этого необходимо ближе познакомиться с командой и понять, на что конкретно готовы футболисты.

    – Что пожелаете болельщикам – верить в Валеру?

    – Не надо верить в Валеру – надо болеть за «Ростов».

    Напомним, что Карпин возглавил «Ростов» сегодня. Также команду предлагали возглавить Дмитрию Кириченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2017 20:49
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    Комментарии (21)
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    пряник929
    1513709905
    Поживем увидим
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    GoLenaStop
    1513711469
    Ну лано, и не такое видали...Верю в игроков и боевой настрой! РОСТСЕЛЬМАШ!!!
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    Енисей - чемпион !
    1513711894
    Пропал Ростов .
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    APchelov
    1513712318
    Как комментатор и эксперт, Карпов по-лучше будет, чем тренер. Но тренерская зарплата, наверное, лучше комментаторской )
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    maygli
    1513713852
    ВАЛЕРАВЕРИМ! :))
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    Roma_na_Neve
    1513718286
    Был когда-то спартак Ростов, а теперь Ростов спартак))) Думаю второй кончит как первый!)
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    Виктор12
    1513724636
    Я как узнал, так чуть со стула не упал. Там в Ростове СОВСЕМ с ума СПЯТИЛИ!!! Это ТОЧНО!!! Карпин себя уже показал в Торпедо Армавир, что он из себя представляет - НИЧЕГО! И вот это тренерское НИЧЕГО назначают в Ростов! В Спартаке Карпин выезжал за счёт состава, но в Ростове такого состава не будет, а стало быть и Карпин НИЧЕГО в Ростове не покажет! Поймите!!! Карпин не тренер!!! Не тренер! Горе от "УМА", а точнее ПОЛНОЕ его отсутствие у руководителей в Ростове!!! ХЛЕБНУТ они горя с Карпиным! ХЛЕБНУТ! Если уж на то пошло, то взяли бы лучше Игоря Черевченко! На ругани и матюках Карпина Ростов далеко не УЕДЕТ, а тренирует Карпин БЕЗОБРАЗНО! А какая тренировка такой и будет результат! Для тренерской работы у Карпина НЕ ХВАТАЕТ мозгов!!! Карпин умеет только ОРАТЬ и КРИЧАТЬ, да руками размахивать, а для этого БОЛЬШОГО ума не надо! Дмитрия Кириченко надо было НАЗНАЧАТЬ! От него толку в Ростове было бы больше, чем от Карпина. Там в Ростове совсем РИХНУЛИСЬ и загнули не в ту сторону! Будет Ростов стоять на вылет, пока не назначат Кириченко спасать, а Карпин не спаситель, а ВРЕДИТЕЛЬ!!! Как Карпин в Торпедо НАВРЕДИЛ, а теперь будет ВРЕДИТЬ в Ростове, пока руководители клуба не поймут, что СВАЛЯЛИ карпинского дурака! Форменный ростовский ИДИОТИЗМ! Форменный!!!
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    Axe111
    1513734253
    Верим Валера верим)
    Ответить
    vgarakh
    1513759177
    Верим в Валерия Георгиевича, игра будет кардинально отличаться от предыдущей. Надеемся будет веселой и радостной, учитывая характер Карпина и подход к футболу.
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    ologreds
    1694991702
    numo529698
    Ответить
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