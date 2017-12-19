Кириченко предлагали возглавить «Ростов», но в назначенный день он не вышел на связь

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что на пост главного тренера команды претендовали всего двое специалистов – Валерий Карпин, в итоге возглавивший желто-синих, и Дмитрий Кириченко. При этом, по словам руководителя, последний не вышел на связь в день, когда должен был представить свой тренерский план.

«У нас было всего два кандидата – Валерий Карпин и Дмитрий Кириченко. После матча с «Уфой» мы встретились с Кириченко и предложили рассмотреть его на этот пост. Мы попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное – как он будет выстраивать отношения с командой. В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров. К нашему большему сожалению, ведь его кандидатуру очень поддерживали наши болельщики», – сказал Арутюнянц.

После 20-ти туров «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 25 очков.