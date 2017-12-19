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    • Кириченко предлагали возглавить «Ростов», но в назначенный день он не вышел на связь

    Кириченко предлагали возглавить «Ростов», но в назначенный день он не вышел на связь

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что на пост главного тренера команды претендовали всего двое специалистов – Валерий Карпин, в итоге возглавивший желто-синих, и Дмитрий Кириченко. При этом, по словам руководителя, последний не вышел на связь в день, когда должен был представить свой тренерский план.

    «У нас было всего два кандидата – Валерий Карпин и Дмитрий Кириченко. После матча с «Уфой» мы встретились с Кириченко и предложили рассмотреть его на этот пост. Мы попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное – как он будет выстраивать отношения с командой. В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров. К нашему большему сожалению, ведь его кандидатуру очень поддерживали наши болельщики», – сказал Арутюнянц.

    После 20-ти туров «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 25 очков.

    Источник: ФК «Ростов»

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    19.12.2017 17:24
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    Комментарии (24)
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    Боцман59rus
    1513697122
    одним современным стадионом в ФНЛ будет больше
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    OfaZavr
    1513698547
    как-то слабо вериться что Кириченко сам отказался таким способом, что-то явно темнят там из-за Карпина скорее всего сами с ним так поступили.
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    Бардюр
    1513700240
    Вот армяне, как всегда, как бы помягче сказать, врут.
    Ответить
    андрей андреев
    1513701817
    " не вышел на связь" Так набери его сам.Слушать противно этот бред.Точнее читать.
    Ответить
    yarik1_78
    1513702103
    Квасил наверное,что тут не понятного?
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    BRO_football
    1513704176
    Ага! Позже Дмитрия Кириченко нашли у себя дома привязанным веревкой к стулу и с заклеенным скотчем ртом. Рядом лежала записка с надписью "В.К.". Хм, что бы это могло значить?
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    geroin161
    1513707077
    Карпин. Оставь Диму в команде. Не делай хуже клубу
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    nemolod
    1513715438
    Наверное,у предыдущих тренеров планы были,только их взяли и просто уволили (почти как в анекдотах про армянское радио типа вас пригласили? - Ну да, пригласили уйти)!
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    Argon
    1513716049
    забухал на радостях
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    ologreds
    1694991704
    numo529679
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