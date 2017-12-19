Арутюнянц: «Слуцкий намерен продолжить работу в Европе. Вступать с ним в переговоры было бессмысленно»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера ростовчан. Он рассказал, что Слуцкий намерен продолжить карьеру в Европе.

«Мы не знаем, откуда берутся все эти слухи, но мы знаем, что Леонид Викторович хочет продолжить работу в Европе. Поэтому вступать в переговоры было бессмысленно.

Но мы рассчитываем на сотрудничество с Леонидом Викторовичем в области детско-юношеских команд. Надеемся, что он выступит консультантом в вопросах подготовки молодых футболистов», — сказал Арутюнянц.

Напомним, что в начале декабря Слуцкий покинул пост главного тренера «Халл Сити».