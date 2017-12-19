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    • Арутюнянц: «Слуцкий намерен продолжить работу в Европе. Вступать с ним в переговоры было бессмысленно»

    Арутюнянц: «Слуцкий намерен продолжить работу в Европе. Вступать с ним в переговоры было бессмысленно»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера ростовчан. Он рассказал, что Слуцкий намерен продолжить карьеру в Европе.

    «Мы не знаем, откуда берутся все эти слухи, но мы знаем, что Леонид Викторович хочет продолжить работу в Европе. Поэтому вступать в переговоры было бессмысленно.

    Но мы рассчитываем на сотрудничество с Леонидом Викторовичем в области детско-юношеских команд. Надеемся, что он выступит консультантом в вопросах подготовки молодых футболистов», — сказал Арутюнянц.

    Напомним, что в начале декабря Слуцкий покинул пост главного тренера «Халл Сити».

    Источник: ФК «Ростов»

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    19.12.2017 19:21
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Татарин за ЦСКА
    1513700740
    Удачи Лёне в Европе
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    Сильвербой
    1513702131
    А я думаю у него два пути: либо он с нового сезона в ЦСКА, либо клубе середины таблицы РФПЛ! Никакой европы не будет!!!
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    Asbjorn
    1513703196
    ну в топ чемпионат уже вряд ли позовут,а так чехия,польша возможно,а от туда как знать
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    Полная Канистра
    1513708267
    куда палец на глобусе воткнёт там и окажется удачи на футбольном поприще тебе лёня где бы ты ни был
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    Нострадамус_Саша
    1513708352
    Боже, какое счастье ...
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    baden69
    1513708558
    А может сразу в Китай???
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    вместе с ЦСКА
    1513724041
    Лене надо в Италию.... там раньше любили футбол от обороны.... но с его тактиками.... только в Казахстан ( тоже Европа)
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    ologreds
    1694991702
    numo529689
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