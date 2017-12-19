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    • Понедельник: «Кириченко или Карпин? Я бы отдал предпочтение Кириченко»

    Понедельник: «Кириченко или Карпин? Я бы отдал предпочтение Кириченко»

    Бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник заявил, что на посту главного тренера «Ростова» хотел бы видеть Дмитрия Кириченко.

    «Выбирая между Дмитрием Кириченко и Валерием Карпиным, я бы отдал предпочтение Кириченко. Все-таки он местный специалист, его поддерживают болельщики. Он живет в Ростове, его семья живет в этом городе. Если Дмитрий вообще уйдет из клуба, это будет большой потерей для «Ростова». Он свой тренер, все знает в команде.

    Так что мне бы хотелось, чтобы Кириченко хотя бы был в штабе Карпина. Почему Дмитрий не предоставил материалы руководству и не выходил на связь, хотя его рассматривали в качестве претендента на пост тренера? Наверное, существует какая-то обида.

    Будем надеяться, что у Карпина все получится, потому что сейчас «Ростов» идет на десятом месте. После перерыва придется бороться за каждое очко. Желаю Валерию успехов», — сказал Понедельник.

    Ранее сообщалось о том, что Кириченко предлагали возглавить «Ростов».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2017 19:10
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    oyabun
    1513700321
    Какая разница, где живет Кириченко? Болельщики поддержат того тренера который обеспечит хорошие результаты клуба и не допустит его вылет в ФНЛ.
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    Татарин за ЦСКА
    1513700924
    А вторник выбрал бы Карпина
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    за ЦСКА с 1980г
    1513709303
    считаю,что Кириченко заслужил тренерский мостик в ростове.Карпин? Верим...
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    nemolod
    1513713968
    Наш прославленный ветеран все верно оценил! Добавлю только,что часто руководство клубов,желающих изменить ситуацию в клубе,считают,что поменяв главного тренера,они тут же увидят успех,но подобное в футболе редко случается и причем тогда,когда предыдущим специалистом была проделана огромная работа ,а преемнику лишь оставалось внести небольшие коррективы! Однако в большинстве своем требуется много времени,чтобы новый тренер и команда стали единым коллективом в плане взаимопонимания!
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    sprint5
    1513738757
    верные слова
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    ologreds
    1694991702
    numo529688
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