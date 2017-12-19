Понедельник: «Кириченко или Карпин? Я бы отдал предпочтение Кириченко»

Бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник заявил, что на посту главного тренера «Ростова» хотел бы видеть Дмитрия Кириченко.

«Выбирая между Дмитрием Кириченко и Валерием Карпиным, я бы отдал предпочтение Кириченко. Все-таки он местный специалист, его поддерживают болельщики. Он живет в Ростове, его семья живет в этом городе. Если Дмитрий вообще уйдет из клуба, это будет большой потерей для «Ростова». Он свой тренер, все знает в команде.

Так что мне бы хотелось, чтобы Кириченко хотя бы был в штабе Карпина. Почему Дмитрий не предоставил материалы руководству и не выходил на связь, хотя его рассматривали в качестве претендента на пост тренера? Наверное, существует какая-то обида.

Будем надеяться, что у Карпина все получится, потому что сейчас «Ростов» идет на десятом месте. После перерыва придется бороться за каждое очко. Желаю Валерию успехов», — сказал Понедельник.

Ранее сообщалось о том, что Кириченко предлагали возглавить «Ростов».