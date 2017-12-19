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    • «Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ Визеу

    «Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ Визеу

    Нападающий «Фламенго» Фелипе Визеу попал в сферу интересов «Локомотива». По информации источника, еще одним претендентом на 20-летнего игрока является «Наполи».

    Сообщается, что оба клуба уже контактировали с компанией OTB, которая представляет интересы форварда.

    Отметим, что Визеу стал в этом году лучшим бомбардиром второго по значимости после Кубка Либертадорес турнира континента – Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ.

    В нынешнем сезоне бразилец провел 26 матчей, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Twitter

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    19.12.2017 17:58
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    Комментарии (3)
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    XaXatyn
    1513723166
    Хороший нап нам не помешает !
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    InterMilLano1908
    1514076687
    Прочитал как камнебол)))
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    ologreds
    1694991702
    numo529682
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