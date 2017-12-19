«Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ Визеу

Нападающий «Фламенго» Фелипе Визеу попал в сферу интересов «Локомотива». По информации источника, еще одним претендентом на 20-летнего игрока является «Наполи».

Сообщается, что оба клуба уже контактировали с компанией OTB, которая представляет интересы форварда.

Отметим, что Визеу стал в этом году лучшим бомбардиром второго по значимости после Кубка Либертадорес турнира континента – Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ.

В нынешнем сезоне бразилец провел 26 матчей, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.