Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Малколм ждет официального предложения от «Манчестер Юнайтед»

    Малколм ждет официального предложения от «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Бордо» Малком спокойно относится к слухам, согласно которым «Манчестер Юнайтед» заинтересован в его приобретении. Сумма трансфера 20-летнего футболиста оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.

    «Все эти слухи появлялись, еще когда я играл за «Коринтианс». Я спокойно отношусь к подобному, стараюсь сфокусироваться на футболе. А трансфером пусть занимаются мои агент и семья.

    Если действительно поступит серьезное предложение, то тогда можно будет его рассмотреть. Но пока я остаюсь футболистом «Бордо» и буду продолжать играть в футбол», – приводит слова Малкома SkySports.

    В текущем сезоне Малком сыграл в 17 матчах французской Лиги 1, забив них семь голов и отдав четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2017 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991705
    numo529635
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+