Малколм ждет официального предложения от «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Бордо» Малком спокойно относится к слухам, согласно которым «Манчестер Юнайтед» заинтересован в его приобретении. Сумма трансфера 20-летнего футболиста оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.

«Все эти слухи появлялись, еще когда я играл за «Коринтианс». Я спокойно отношусь к подобному, стараюсь сфокусироваться на футболе. А трансфером пусть занимаются мои агент и семья.

Если действительно поступит серьезное предложение, то тогда можно будет его рассмотреть. Но пока я остаюсь футболистом «Бордо» и буду продолжать играть в футбол», – приводит слова Малкома SkySports.

В текущем сезоне Малком сыграл в 17 матчах французской Лиги 1, забив них семь голов и отдав четыре результативные передачи.