Гаджиев: «В Перми говорят, что надо ориентироваться на местную молодежь. Это несерьезно и непрофессионально»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что пермский клуб не может выступать, используя в составе исключительно местных воспитанников.

Ранее сообщалось, что в 2018 году команда может быть расформирована из-за финансовых проблем.

«Манеж там уже целый год принять не могут. Но при этом говорят, что надо ориентироваться на местную молодежь, чтобы она росла и играла за «Амкар». Это несерьeзные и непрофессиональные разговоры.

Тот же «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», обладающие намного лучшими условиями для подготовки футболистов, да даже «Реал» и «Барселона», не могут выступать за счeт исключительно своих воспитанников. Как тогда можно говорить про ребят, обучающихся в условиях, которыми располагает «Амкар», – сказал Гаджиев.