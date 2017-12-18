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    • Гаджиев: «В Перми говорят, что надо ориентироваться на местную молодежь. Это несерьезно и непрофессионально»

    Гаджиев: «В Перми говорят, что надо ориентироваться на местную молодежь. Это несерьезно и непрофессионально»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что пермский клуб не может выступать, используя в составе исключительно местных воспитанников.

    Ранее сообщалось, что в 2018 году команда может быть расформирована из-за финансовых проблем.

    «Манеж там уже целый год принять не могут. Но при этом говорят, что надо ориентироваться на местную молодежь, чтобы она росла и играла за «Амкар». Это несерьeзные и непрофессиональные разговоры.

    Тот же «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», обладающие намного лучшими условиями для подготовки футболистов, да даже «Реал» и «Барселона», не могут выступать за счeт исключительно своих воспитанников. Как тогда можно говорить про ребят, обучающихся в условиях, которыми располагает «Амкар», – сказал Гаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.12.2017 20:46
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    Комментарии (5)
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    Killer_King
    1513619795
    Где не профессионально, кони на молодежке и держатся сейчас, а вам тогда какой смысл финансировать дубль и не сравнивай гавно и шоколад, это надо додуматься сравнивать свою мертвую систему с системой Спартака и тем более с Барсой, в том же Спартаке, Локо, Краснодаре, Барсе и Реале хоть один то свой воспитанник и играет, а у вас нет никого, да и не будет
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    maygli
    1513623811
    Опять плачется...Своих надо воспитывать и растить, это долго, а ему хочется сейчас и сразу взять готовых кем-то воспитанных и выращенных, но денег нет, ай-яй-яй беда какая.
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    ROSTOV SUPER
    1513630953
    Бабосов нет !
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    bolela_16
    1513674489
    Профессионально это каждый год менять (покупать) 80% футболистов в команде...
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    ologreds
    1694991707
    numo529594
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