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    • Зинин: «Зачем «Зениту» Заболотный? Клуб купил игрока, который «плохо лежал»

    Зинин: «Зачем «Зениту» Заболотный? Клуб купил игрока, который «плохо лежал»

    Спортивный менеджер Алексей Зинин поделился мнением относительно перехода нападающего Антона Заболотного из «Тосно» в «Зенит».

    Петербургский клуб заключил с 26-летним форвардом контракт сроком на 3,5 года. По информации СМИ, трансфер обошелся сине-бело-голубым в 1,5 миллиона евро.

    «Зачем «Зениту» Заболотный? Есть два основных типа трансферных решений. Первый вариант, когда ты ищешь типаж игрока под заранее определенные характеристики. И тогда ты абсолютно точно знаешь, для чего ты это делаешь.

    Второй вариант – когда реагируешь на появившийся соблазн приобрести игрока, «который плохо лежит», пытаясь по ходу найти ответ на вопрос: зачем? Мне кажется, «Зенит» и Заболотный – это как раз второй тип решения.

    У Антона удачная сопроводительная история: фактурный, яркий центральный нападающий, прекрасно цепляющийся за верховые мячи и обладающий высокой энергетикой, набирает популярность, растет в статусе. К тому же – не просто паспортист, а вызывается в сборную России и имеет шансы выступить на чемпионате мира. Он играет в том же городе, что и «Зенит». А его теперь уже бывший клуб – очень скромный и с радостью продаст игрока за небольшую сумму. Таковы вводные. Теперь нужно найти ответ на вопрос, что этот игрок даст новой команде.

    «Зенит» при Манчини играет в футбол с обилием длинных передач, подач и навесов. И типаж игрока, который на «втором этаже» входит в тройку лучших в премьер-лиге, точно может пригодиться.

    Вопрос в том, хватит ли игроку уровня, чтобы не разделить участь Новосельцева. На мой взгляд, уровня Заболотного на данном этапе для борьбы за чемпионство недостаточно. Но в теории можно играть заметную вспомогательную роль в команде, не имея уровня и обладая лишь одним-двумя сильными качествами. Они у Антона, безусловно, есть.

    Также важно, что Владимир Бесчастных (прим. – бывший ассистент главного тренера «Тосно») дал Антону хороший импульс по части понимания сути игры форварда, а Дмитрий Парфенов подкорректировал ментальность, научил интегрироваться в интересы команды. Сейчас у Заболотного есть склонность к работе над собой. Он производит впечатление целеустремленной личности. Поэтому оцениваю данный трансфер как рисковый, но в целом логичный и имеющий шансы на успех.

    Но самый ключевой вопрос во всей этой ситуации не имеет отношения к самому Заболотному и звучит просто. Приобретет ли «Зенит» Смолова, вероятность трансфера которого на рынке оценивается достаточно высоко? Тем более свое желание получить такой трансфер Манчини, пускай и в завуалированной форме, весьма четко озвучил в СМИ.

    Если Федор окажется в «Зените», Заболотный c огромной долей вероятности может не получить необходимый ему объем игровой практики», – сказал Зинин.

    В нынешнем сезоне Заболотный провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2017 17:23
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    insider_retro
    1513611577
    Короче, Зинин расписал Антона, как форварда возросшего на заботе тренеров, готового играть за сборную, но, предположительно упирающегося в тупик из уже имеющихся форвардов и идей Манчини... Всё по заголовку... И пока крыть нечем...
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    Asbjorn
    1513611783
    Который будет хорошо сидеть на лавке
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    subbotaspartak
    1513613718
    Так к весне Зенит штабель соберёт. Наберёт.
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    raritet
    1513613728
    как мне кажется, этот ход совершенно нелогичен стратегически. Когда впервые в регионе 2 команды против 4х московских,необходимо наоборот подпитывать вторую команду , чтобы она могла биться не только за себя . но и за старшего брата.И когда в Зените перебор игроков , нужно наоборот делиться с ближним своим этими игроками , а не пытаться поиметь сиюминутную выгоду.Тем более когда команде нужен скорее Аршавин или Данни, плеймейкер , а они все пытаются срубить бабла на игроке , который с Тосно приносил бы гораздо больше пользы чем с Зенитом.Не может быть , чтобы в Зените не было людей , умеющих мыслить стратегически.
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    DOCTOR PENALTY
    1513613971
    А впереди - ОПЯТЬ ТОСНО ! Или Арсенал. ( аренда)
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    Arshavin the Best
    1513616186
    А что вы скажете, если он заиграет?(Кузяев пример)
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    Полная Канистра
    1513618753
    всё что плохо лежит тётя в совок веником сгребает
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    --Сергей--
    1513618792
    Приобретение Заболотного - оплеуха по Усам Дзюбе.
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    maygli
    1513628971
    Его берут на место Дзюбы. В отличии от бревна Заболотный более поворотливый.
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    ologreds
    1694991709
    numo529576
    Ответить
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