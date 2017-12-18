Зинин: «Зачем «Зениту» Заболотный? Клуб купил игрока, который «плохо лежал»

Спортивный менеджер Алексей Зинин поделился мнением относительно перехода нападающего Антона Заболотного из «Тосно» в «Зенит».

Петербургский клуб заключил с 26-летним форвардом контракт сроком на 3,5 года. По информации СМИ, трансфер обошелся сине-бело-голубым в 1,5 миллиона евро.

«Зачем «Зениту» Заболотный? Есть два основных типа трансферных решений. Первый вариант, когда ты ищешь типаж игрока под заранее определенные характеристики. И тогда ты абсолютно точно знаешь, для чего ты это делаешь.

Второй вариант – когда реагируешь на появившийся соблазн приобрести игрока, «который плохо лежит», пытаясь по ходу найти ответ на вопрос: зачем? Мне кажется, «Зенит» и Заболотный – это как раз второй тип решения.

У Антона удачная сопроводительная история: фактурный, яркий центральный нападающий, прекрасно цепляющийся за верховые мячи и обладающий высокой энергетикой, набирает популярность, растет в статусе. К тому же – не просто паспортист, а вызывается в сборную России и имеет шансы выступить на чемпионате мира. Он играет в том же городе, что и «Зенит». А его теперь уже бывший клуб – очень скромный и с радостью продаст игрока за небольшую сумму. Таковы вводные. Теперь нужно найти ответ на вопрос, что этот игрок даст новой команде.

«Зенит» при Манчини играет в футбол с обилием длинных передач, подач и навесов. И типаж игрока, который на «втором этаже» входит в тройку лучших в премьер-лиге, точно может пригодиться.

Вопрос в том, хватит ли игроку уровня, чтобы не разделить участь Новосельцева. На мой взгляд, уровня Заболотного на данном этапе для борьбы за чемпионство недостаточно. Но в теории можно играть заметную вспомогательную роль в команде, не имея уровня и обладая лишь одним-двумя сильными качествами. Они у Антона, безусловно, есть.

Также важно, что Владимир Бесчастных (прим. – бывший ассистент главного тренера «Тосно») дал Антону хороший импульс по части понимания сути игры форварда, а Дмитрий Парфенов подкорректировал ментальность, научил интегрироваться в интересы команды. Сейчас у Заболотного есть склонность к работе над собой. Он производит впечатление целеустремленной личности. Поэтому оцениваю данный трансфер как рисковый, но в целом логичный и имеющий шансы на успех.

Но самый ключевой вопрос во всей этой ситуации не имеет отношения к самому Заболотному и звучит просто. Приобретет ли «Зенит» Смолова, вероятность трансфера которого на рынке оценивается достаточно высоко? Тем более свое желание получить такой трансфер Манчини, пускай и в завуалированной форме, весьма четко озвучил в СМИ.

Если Федор окажется в «Зените», Заболотный c огромной долей вероятности может не получить необходимый ему объем игровой практики», – сказал Зинин.

В нынешнем сезоне Заболотный провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.