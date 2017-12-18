Семин: «Ницца» оставила хорошее впечатление, играет в интересный и техничный футбол»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, побывавший на матче 18-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Бордо» (1:0), отметил, что будущий соперник железнодорожников по 1/16 финала Лиги Европы оставил хорошее впечатление.

Специалист подчеркнул, что «орлята» демонстрируют интересный и техничный футбол.

«Посетил вчера матч «Ниццы» против «Бордо». Скажу, что «Ницца» оставила хорошее впечатление. Это команда, которая показывает интересный и техничный футбол», – сказал Семин.

Напомним, поединки 1/16 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Ниццей» пройдут 15 и 22 февраля.