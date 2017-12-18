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    • Семин: «Ницца» оставила хорошее впечатление, играет в интересный и техничный футбол»

    Семин: «Ницца» оставила хорошее впечатление, играет в интересный и техничный футбол»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, побывавший на матче 18-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Бордо» (1:0), отметил, что будущий соперник железнодорожников по 1/16 финала Лиги Европы оставил хорошее впечатление.

    Специалист подчеркнул, что «орлята» демонстрируют интересный и техничный футбол.

    «Посетил вчера матч «Ниццы» против «Бордо». Скажу, что «Ницца» оставила хорошее впечатление. Это команда, которая показывает интересный и техничный футбол», – сказал Семин.

    Напомним, поединки 1/16 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Ниццей» пройдут 15 и 22 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.12.2017 16:36
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    Комментарии (3)
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    DeviDjons
    1513606663
    Палыч как всегда тактичен
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    DOCTOR PENALTY
    1513614419
    Юрий Палыч, РАБОТАЕМ !!!
    Ответить
    ologreds
    1694991709
    numo529572
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