Форвард «Томи» Соболев может продолжить карьеру в «Уфе» или «Тосно»

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что нападающий команды Александр Соболев может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ. Переход может состояться в зимнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ 20-летний игрок провел 24 матча, в которых забил шесть голов.

– Действительно Соболевым интересуются «Уфа», «Тосно» и «Крылья Советов».

– Есть еще претенденты?

– Наиболее настойчивые те клубы, которые вы перечислили.

– Есть ли уже от кого-то из них предложения?

– Официальных нет. Все пока на стадии переговоров.