Зинин: «Смолов не поедет ни в какой «Вест Хэм». Возможно, в «Боруссию» или «Валенсию», но наибольшие шансы у «Зенита»

Спортивный менеджер Алексей Зинин оценил шансы нападающего «Краснодара» Федора Смолова перебраться в один из европейских клубов. При этом он выразил мнение, что наибольшие шансы на приобретение форварда «быков» имеются все же у «Зенита».

«По Смолову после двух голов в ворота сборной Испании был замечен всплеск активности. Только через меня приходили два готовых предложения от «Вест Хэма» и «Вест Бромвича» – и могу предположить, сколько предварительных вариантов поступало непосредственно в агентство игрока. Что касается «Реала», то испанцам Федор действительно интересен.

Теперь давайте разбираться, что такое «интерес». Любой уважающий себя клуб должен очертить список игроков для изучения. В этом списке порой бывает больше сотни футболистов. Каждый из них, оказавшись в этом кругу, автоматически становится клубу интересен. Почти по всем клуб собирает предварительную информацию, в том числе и трансферную, вплоть до того, что устанавливает контакты с представителями игрока. А уже после, зная совокупность всех факторов, сужает список и разбивает его на категории. Вот где-то в одной из первых категорий после шорт-листа, в который включается финальная пятерка, находится и Федор. Это достаточно серьезное достижение.

Мое мнение, если, конечно, Сергей Галицкий согласится продать своего лидера, что Смолов не поедет ни в какой «Вест Хэм», поскольку уровень его притязаний обоснованно выше. Но и «Реал» или «Манчестер Юнайтед» – это за гранью фантастики. Нужно ожидать движения от уровня клубов где-то в диапазоне «Боруссия» Дортмунд – «Валенсия». При этом все равно считаю, что наибольшие шансы – у «Зенита», – сказал Зинин.

В текущем сезоне Смолов провел 15 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.