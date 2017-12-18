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    • Зинин: «Смолов не поедет ни в какой «Вест Хэм». Возможно, в «Боруссию» или «Валенсию», но наибольшие шансы у «Зенита»

    Зинин: «Смолов не поедет ни в какой «Вест Хэм». Возможно, в «Боруссию» или «Валенсию», но наибольшие шансы у «Зенита»

    Спортивный менеджер Алексей Зинин оценил шансы нападающего «Краснодара» Федора Смолова перебраться в один из европейских клубов. При этом он выразил мнение, что наибольшие шансы на приобретение форварда «быков» имеются все же у «Зенита».

    «По Смолову после двух голов в ворота сборной Испании был замечен всплеск активности. Только через меня приходили два готовых предложения от «Вест Хэма» и «Вест Бромвича» – и могу предположить, сколько предварительных вариантов поступало непосредственно в агентство игрока. Что касается «Реала», то испанцам Федор действительно интересен.

    Теперь давайте разбираться, что такое «интерес». Любой уважающий себя клуб должен очертить список игроков для изучения. В этом списке порой бывает больше сотни футболистов. Каждый из них, оказавшись в этом кругу, автоматически становится клубу интересен. Почти по всем клуб собирает предварительную информацию, в том числе и трансферную, вплоть до того, что устанавливает контакты с представителями игрока. А уже после, зная совокупность всех факторов, сужает список и разбивает его на категории. Вот где-то в одной из первых категорий после шорт-листа, в который включается финальная пятерка, находится и Федор. Это достаточно серьезное достижение.

    Мое мнение, если, конечно, Сергей Галицкий согласится продать своего лидера, что Смолов не поедет ни в какой «Вест Хэм», поскольку уровень его притязаний обоснованно выше. Но и «Реал» или «Манчестер Юнайтед» – это за гранью фантастики. Нужно ожидать движения от уровня клубов где-то в диапазоне «Боруссия» Дортмунд – «Валенсия». При этом все равно считаю, что наибольшие шансы – у «Зенита», – сказал Зинин.

    В текущем сезоне Смолов провел 15 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2017 14:37
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    Комментарии (13)
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    С@НЁК.
    1513597131
    Все всё знают.
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    DOCTOR PENALTY
    1513597529
    НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ! Приоритетное право угробить самобытного игрока осталось за Зенитом.
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    anri1703
    1513597787
    ну зенит то понятно как всегда но федор сам то должен понимать что к чему
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    baden69
    1513598819
    Зенит, во всяком случае зимой, его приобретать не собирается. Тех денег, которые называются (18-20 млн фунтов) он все же не стоит. Максимальная цена на него 15 млн евро, а после ЧМ эта цена может либо вырасти, либо упасть, ведь никто не может с уверенностью сказать как он выступит на чемпионате мира.
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    лёха м
    1513600431
    достали со своим смоловым
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    fortune-bva
    1513600440
    кто как ,а я думаю, что нашим нужно ехать в европу, если есть предложения, 10 команда англии или испании даст больше опыта чем наши топы, это новые вызовы и новые вершины к которым нужно стремиться, надо выгрызать место в основе, и тебя не поставят в стартовый только потому что ты Смолов или Кокорин!
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    Killer_King
    1513600715
    В итоге останется в Краснодаре
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    kolyma999
    1513602185
    Если сразу не ушёл то пиши пропало.Начинается бодяга.Примеров много.Тот же Конифей побывал во всех топ клубах а итог?Как в том анекдоте про реальность с виртуальностью.
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    kolyma999
    1513602338
    Опять же виртуально при фантастическом предположении...Барса,подносчики снарядов такие,что может голов и наколотить,но туда надо как то попасть.
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    ologreds
    1694991709
    numo529563
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