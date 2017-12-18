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    • Зинин: «Шатов по своим возможностям – игрок основы сборной России. Просто у него не сложилось с Луческу и Манчини»

    Зинин: «Шатов по своим возможностям – игрок основы сборной России. Просто у него не сложилось с Луческу и Манчини»

    Известный спортивный менеджер Алексей Зинин считает, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов по своему потенциалу является игроком стартового состава сборной России. Специалист уверен, что игроку просто нужна перезагрузка.

    «Шатов по своим возможностям – игрок основного состава сборной России. Но по факту уже со вторым клубным тренером кряду у него не складывается. Ему нужна перезагрузка. И, как мне кажется, не только внешняя, но и внутренняя. Если сможет перестроиться на позитив, подстроиться под требования тренера, то и в «Зените» способен вернуть свое положение. Но по факту, думаю, что решение будет искаться «вовне», – сказал Зинин.

    В нынешнем сезоне Шатов принял участие в 16-ти матчах, записав в свой актив пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2017 12:12
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    Комментарии (14)
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    acer2003
    1513589071
    Шатов игрок топовый по российским меркам. Только ,может проблемка в нём,а не в тренерах ?
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    Kulimen
    1513592134
    Просто у него не сложилось с Луческу, Манчини, Зенитом, самой игрой, да и все остальное подвело. А так он игрок основы сборной России.
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    polozovs
    1513595214
    В СПАРТАК его
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    3a zenit
    1513597478
    ну конечно,если ты обосрался то виноваты в этом штаны.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1513598800
    Может лучше вернуться в мини-футбол?
    Ответить
    Tostao
    1513599060
    Через два года ему тридцатник стукнет, а у него всё ещё потенциал ищут. Потенциал у Кузяева, Головина и Миранчуков.
    Ответить
    dok66
    1513602252
    Ему точно нужна перезагрузка ! Но в Зене ее не будет . Пора в Урал к Иванову ! Он его легко перезагрузит !
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    alp
    1513606651
    звезду схватил парень... большие бабки много поломали хороших футболистов....
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    ologreds
    1694991711
    numo529552
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