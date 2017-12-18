Зинин: «Шатов по своим возможностям – игрок основы сборной России. Просто у него не сложилось с Луческу и Манчини»

Известный спортивный менеджер Алексей Зинин считает, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов по своему потенциалу является игроком стартового состава сборной России. Специалист уверен, что игроку просто нужна перезагрузка.

«Шатов по своим возможностям – игрок основного состава сборной России. Но по факту уже со вторым клубным тренером кряду у него не складывается. Ему нужна перезагрузка. И, как мне кажется, не только внешняя, но и внутренняя. Если сможет перестроиться на позитив, подстроиться под требования тренера, то и в «Зените» способен вернуть свое положение. Но по факту, думаю, что решение будет искаться «вовне», – сказал Зинин.

В нынешнем сезоне Шатов принял участие в 16-ти матчах, записав в свой актив пять результативных передач.