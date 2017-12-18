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    Арустамян не ждет возвращения Спаллетти в «Зенит»

    Футбольный эксперт и комментатор Нобель Арустамян считает некорректным сравнение последних тренеров, которые возглавляли «Зенит». По его словам, все специалисты работали в разных условиях, поэтому такое сравнение будет некорректным.

    «Между Спаллетти и Манчини в «Зените» было еще два тренера – Виллаш-Боаш и Луческу, поэтому я бы не стал говорить, сделан шаг назад или нет. Это вообще разные эпохи «Зенита». Виллаш-Боаш, а потом долгое время работавший в Донецке Луческу, так что это не одна прямая линия – от Спаллетти до Манчини. И потом Лучано был при одном президенте, Манчини – при другом.

    Можно долго спорить по поводу обоих итальянских специалистов, во многом – это вкусовщина, потому что Манчини, в отличие от Спаллетти, может говорить о том, что он выигрывал титулы. Если не брать Россию, то у Спаллетти не было чемпионства ни в Англии, ни в Италии. Манчини же выигрывал, какими бы ни были те времена, когда скудетто брал его «Интер». Выигрывал он и чемпионат Англии с «Манчестер Сити» – это визитная карточка.

    Можно сколько угодно критиковать Роберто, но он все-таки взял чемпионаты Италии и Англии. Правда, не было у него успехов в Лиге чемпионов. Если брать вкусовщину, то мое мнение: мне работа Спаллетти больше импонирует. И не только по нынешнему сезону, а на протяжении всей карьеры. Лучано мне больше нравится, и его работа мне тоже больше по вкусу.

    Это не умаляет того, что может сделать Манчини. У него другой стиль, который отличается от стиля Спаллетти во многом. Впрочем, сожалеть о Спаллетти уже поздно, потому что он тренер «Интера» и вряд ли вернется в «Зенит». Ну, а у Манчини есть еще полгода, чтобы доказать «Зениту», что клуб в нем не ошибся.

    Цель «Зенита» в любом случае – чемпионство. И Манчини должен его выигрывать», – считает Арустамян.

    Напомним, «Зенит» делит второе место со «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ после 20-ти туров. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.12.2017 08:15
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