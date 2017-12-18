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    • Суарес: «У «Барселоны» есть и другие соперники, а не только «Реал»

    Суарес: «У «Барселоны» есть и другие соперники, а не только «Реал»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после победы над «Депортиво» (4:0) заявил, что рад был помочь команде одержать победу. Он также отметил, что у «Барселоны» есть и другие соперники в чемпионате Испании, а не только «Реал», с которым предстоит встретиться в ближайшем туре.

    «Наша философия заключается в создании моментов. Рад помогать команде, и теперь важно продолжать набирать по три очка.

    Было бы большим плюсом выиграть на «Сантьяго Бернабеу», но у нас есть другие соперники, такие как «Атлетико» и «Валенсия», а не только «Реал», – заявил Суарес.

    Напомним, матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.12.2017 08:06
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    Комментарии (2)
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    shahor
    1513579733
    В ЛЧ,безусловно,есть соперники.И не мало.
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    ologreds
    1694991711
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