Суарес: «У «Барселоны» есть и другие соперники, а не только «Реал»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после победы над «Депортиво» (4:0) заявил, что рад был помочь команде одержать победу. Он также отметил, что у «Барселоны» есть и другие соперники в чемпионате Испании, а не только «Реал», с которым предстоит встретиться в ближайшем туре.

«Наша философия заключается в создании моментов. Рад помогать команде, и теперь важно продолжать набирать по три очка.

Было бы большим плюсом выиграть на «Сантьяго Бернабеу», но у нас есть другие соперники, такие как «Атлетико» и «Валенсия», а не только «Реал», – заявил Суарес.

Напомним, матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.