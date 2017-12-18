Арустамян: «Дриусси на карандаше у «ПСЖ»

Футбольный эксперт и комментатор Нобель Арустамян считает, что аргентинским игрокам «Зенита» нужно дать больше времени на адаптацию в новом чемпионате. По его словам, игрокам, которые не имеют опыт выступления в Европе, для этого требуется традиционно больше времени.

– Нобель, мы вместе ознакомились с довольно неутешительной статистикой аргентинских легионеров «Зенита». Как думаешь, почему они проявляли себя с лучшей стороны в основном в Лиге Европы?

– На самом деле, у каждого из них своя отдельная история. Понятно, что можно их всех объединить, потому что они – аргентинцы и довольно молодые футболисты. Всем им нужно было время на адаптацию. Но все же я предпочитаю индивидуально подходить к каждому. Паредес – довольно известный в Европе футболист, который очень качественно играл в Италии. Да, может, он не был игроком основы «Ромы», но являлся важной составляющей команды. Мне кажется, что его удачный старт, я бы даже сказал, удивительный для всех, когда Леандро сразу стал мозгом «Зенита», был логичен и правилен. Но потом, когда соперники с ним разобрались, подстроились, Паредесу стало значительно сложнее. Изучили его сильные стороны, против него стали часто играть специально и персонально. К Паредесу привыкли и поняли его манеру игры, как он действует на футбольном поле (отсюда и снижение эффективности).

По поводу Мамманы. Эмануль – фигура особенная. В Европе он один из самых талантливых защитников из Аргентины. В «Лионе» ему себя толком проявить не удалось, но по-прежнему у него высокая репутация, он привлекает взгляды больших команд. Они следят и смотрят за ним. Сильные черты Мамманы – это прежде всего умение играть в пас, хорошая техника.

Некоторое разочарование связано с действиями Дриусси. Он был одним из самых дорогих аргентинцев, которые переходили в «Зенит». Я недавно общался с Марсело Симоняном, аргентинским агентом, и он говорил о том, что Дриусси на карандаше у ПСЖ, и что это футболист, который действительно один из самых талантливых в своем поколении. Если учесть, что в Италии говорят о том, что могут Себастьяна привлечь в свою сборную, потому что у Дриусси есть итальянские корни, то, значит, действительно что-то в нем есть.

– Теперь о Ригони. Почему он до сих пор толком не заиграл в «Зените»?

– В принципе, адаптация аргентинцев, которые до этого не играли в Европе и приехали сразу из Аргентины, обычно занимает больше времени. Ригони и Дриусси, в отличие от Паредеса, Краневиттера и Мамманы, в Европе до «Зенита» не играли. Еще считается, что аргентинцы вожаками, в принципе, не очень готовы быть, речь о тех, кто приехал напрямую с родины. Тем не менее от них этого ждут. Ригони из всей пятерки, пожалуй, был наименее звездным, он хорошо играет в Лиге Европы, но ничем особенным в чемпионате России не выделяется.

Что касается Краневиттера, то это футболист, который в «Атлетико» приезжал в качестве гигантского таланта, но надо понимать, что если бы Матиас был для мадридского клуба крайне важен, то его бы не отпустили. Раз его отпустили, то это возможность для Краневиттера перезапустить карьеру. Пока это у него не получается, но потенциал у него есть. Это нормальная история для футбола, когда в одном клубе не получилось – в другом заладится. Нам надо верить, что в «Зените» у него получится.